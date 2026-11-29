Blanka wciąż będzie drżeć o bezpieczeństwo. Co wydarzy się w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”?

W nadchodzącym, 1008 odcinku serialu „Na dobre i na złe” Blanka (Pola Gonciarz) początkowo założy, że dramat związany z uprowadzeniem Niny (Rita Sobocińska) dobiegł końca. Współpracujący z gangsterem Sergiuszem (Mateusz Kaczmarek) Dawid Rapacki (Daniel Mosior) trafi w ręce policji, natomiast porywaczka Zuza (Aurora Lipartowska) będzie walczyła o życie na szpitalnym oddziale. Mario (Marcin Korcz) zachowa jednak czujność, ponieważ doskonale będzie wiedzoał, że Poznański nie zrezygnuje ze swoich planów i będzie mógł zaangażować do pomocy kolejnych ludzi.

- „Nie potrzebujemy ochrony, tylko powrotu do normalności” – oceni Blanka, którą cytuje portal swiatseriali.interia.pl.

Mimo początkowego oporu lekarka ostatecznie przeprowadzi się z córką do wynajętego przez męża mieszkania i przystanie na policyjny nadzór. Szybko wyjdzie jednak na jaw, że nawet obecność funkcjonariuszy nie gwarantuje jej spokoju. Milewska wpadnie w panikę na sam dźwięk dzwonka do drzwi.

Kiedy po drugiej stronie progu dostrzeże dwóch obcych mężczyzn, odruchowo chwyci za nóż. Alarm okaże się jednak fałszywy, ponieważ nieznajomi to pracownicy administracji, którzy przyszli jedynie wymienić wodomierze.

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Milewska załamie się przed Tretterem

Incydent w nowym lokum sprawi, że przerażona lekarka nie zdoła dłużej tłumić emocji. Kiedy zauważy u Niny zmianę skórną, uda się po poradę do Stefana i w jego gabinecie całkowicie się załamie.

- „Już nie mogę, Stefan. Czuję się taka… bezradna… już nie mam siły… już nie mam siły się bać” – powie koledze z pracy Milewska.

Doświadczony medyk nie zbagatelizuje stanu przyjaciółki. Tretter zdiagnozuje u niej silną reakcję stresową i zaleci pilną konsultację z terapeutką.

Mario usłyszy twarde ultimatum od żony. Blanka postawi warunek

Wkrótce lekarka zrozumie, że dopóki Sergiusz żyje, ona i dziecko nie zaznają spokoju u boku jej męża. Postanowi wyjechać z dziewczynką i ukryć nowe miejsce pobytu przed wszystkimi, wliczając w to samego Maria. Mężczyzna początkowo zaaprobuje pomysł wyjazdu, nie zdając sobie sprawy, że plan żony w ogóle go nie uwzględnia. Kobieta szybko wyprowadzi go z błędu.

- „Nie zrozumiałeś. Wyjeżdżamy - ja i Nina” – wyjaśni mężowi Blanka.

- „Chcesz zostawić wszystko? Swoją rodzinę, przyjaciół, pracę…” – zapyta zszokowany Mario.

Milewska pozostanie jednak nieugięta i postawi zrozpaczonemu partnerowi twarde ultimatum, pozwalając mu wrócić dopiero po śmierci gangstera.

- „Dopóki Sergio żyje, moja córka nie będzie przy tobie bezpieczna” – oświadczy zdecydowanie lekarka.

- „To też moja córka” – zauważy jej mąż.

- „Właśnie dlatego tobie najbardziej powinno zależeć na jej bezpieczeństwie” – odpowie Milewska, po czym definitywnie zamknie temat i odbierze mu szansę na dalszą dyskusję. - „Przykro mi, ale to jedyne wyjście” – doda na koniec.

Kiedy oglądać 1008 odcinek „Na dobre i na złe”?

Premiera 1008 odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się w środę, 9 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.