"Crystal Lake" wróci z 2. sezonem? Twórca ujawnił swoje plany

"Crystal Lake" - o serialu

Akcja "Crystal Lake" rozgrywa się (głównie) na rok po utonięciu Jasona Voorheesa, gdy w tytułowym miasteczku zjawia się dwóch nieznajomych chcących "zadać Pameli kilka pytań". Z czasem lokalsi zaczynają powątpiewać, czy w istocie znają kobietę, którą mieli dotąd za "swoją", a krew zaczyna lać się strumieniami. Wszystkie osiem odcinków obejrzycie już w HBO Max.

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"Crystal Lake" - 2. sezon powstanie?

"Crystal Lake" jest serialem stworzonym przez studio A24 na potrzeby platformy Peacock, która nie podjęła jeszcze decyzji w kwestii jego przyszłości - tudzież jej braku. Włodarze serwisu mają w zwyczaju odczekiwać chwilę, by sprawdzić zarówno ilu widzów sięgnęło po serial, jak i też ilu z nich sezon ukończyło. Musimy zatem uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać wieści, niemniej twórca "Crystal Lake", Brad Caleb Kane, obwieścił już, że ma plany na drugi sezon.

Długo o tym myślałem. Wiem, dokąd chcę ją [Pamelę - przyp. red.] zaprowadzić. Wiem też, dokąd chcę poprowadzić mieszkańców tego drugiego miasteczka. Chcę nieco głębiej przyjrzeć się ich życiu - szalonemu Ralphowi, Dorfowi, Ricie, no i Levonowi. Jest jeszcze tak wiele do odkrycia na temat tych postaci i mnóstwo okazji do dobrej zabawy z ich udziałem. Pam to niezwykle złożona postać, która może jeszcze wiele przejść - o ile tylko Linda wciąż będzie chciała ją grać. Jest jeszcze mnóstwo historii, które można o niej opowiedzieć. Tak więc dokładnie wiem, w jakim kierunku zmierzamy w drugim sezonie i mam nadzieję, że widzowie będą nas oglądać, dzięki czemu zyskamy szansę na realizację tego planu i będziemy mogli znów ich zaskoczyć - rzekł showrunner w rozmowie z Radio Times.

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"Crystal Lake" - opinie i obsada

A czy warto obejrzeć "Crystal Lake"? 87% widzów wystawiających oceny w Rotten Tomatoes twierdzi, że owszem. Nieco bardziej surowi są krytycy, niemniej 76% pozytywnych recenzji to wciąż naprawdę przyzwoity wynik. Główną rolę, iście brawurowo, kreuje znana z "Chętnych na seks" Linda Cardellini, a na ekranie towarzyszą jej m.in. William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins, Gwendolyn Sundstrom oraz Callum Vinson ("Chucky") jako młody Jason Voorhees.

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