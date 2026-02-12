Bunt w domu Rogowskich w "M jak miłość". Córka planuje wyjazd z Grabiny

Emisja 1914. odcinka "M jak miłość" - kiedy w TV?

Widzowie zobaczą kolejne perypetie bohaterów we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Rodzina Rogowskich nie ma czasu na oddech. Mimo trwającej żałoby po śmierci Franki, którą traktowali jak własne dziecko, los szykuje im kolejne wyzwania. Sytuacja jest wyjątkowo napięta, ponieważ Marysia i Artur wciąż zajmują się małym Antosiem. Paweł nadal nie jest gotowy na powrót do Grabiny, ukrywając się przed światem i próbując w samotności przetrawić stratę ukochanej.

W tym samym czasie w rodzinnym domu dojrzewa decyzja o wielkiej zmianie. Siedemnastoletnia Basia czuje, że dotychczasowe życie w Grabinie zaczyna ją uwierać. Nastolatka dochodzi do wniosku, że potrzebuje radykalnego kroku i wyrwania się z wiejskiego otoczenia.

Koniec związku i plan ucieczki do Niemiec

W nadchodzącym odcinku Basia definitywnie kończy relację z Michałem. Związek z piłkarzem od dłuższego czasu nie przynosił jej satysfakcji, więc rozstanie nie będzie dla niej wielkim dramatem. Dziewczyna ma już nowy cel: chce wyjechać na wymianę uczniowską do Niemiec. Taki ruch oznacza rozłąkę nie tylko z rodzicami, ale również z babcią Barbarą oraz przyrodnią siostrą Agnes, która niedawno dołączyła do rodziny i podjęła pracę w lipnickiej przychodni.

Niespodziewani sojusznicy Basi

Mogłoby się wydawać, że pomysł wyjazdu spotka się z oporem, jednak Basia znajduje wsparcie w najbliższym otoczeniu. Agnes, która sama pochodzi z Niemiec, uważa, że młoda Rogowska powinna inwestować w swój rozwój i zmienić otoczenie, by zapomnieć o nieudanym związku. Co ciekawe, po stronie nastolatki staje również Barbara. Seniorka rodu, świadoma kruchości życia, wychodzi z założenia, że należy korzystać z każdej nadarzającej się szansy.

Trudna rozmowa z rodzicami

Największą przeszkodą w realizacji planów Basi mogą okazać się Marysia i Artur. Rogowscy, cieszący się z faktu, że mają obie córki przy sobie, mogą niechętnie patrzeć na kolejną rozłąkę. Dodatkowo pomoc Basi przy opiece nad Antosiem jest dla nich nieoceniona. Bez zgody rodziców wyjazd nie dojdzie do skutku, ale Agnes zamierza włączyć się do negocjacji. Siostry wspólnie spróbują przekonać opiekunów, że wyjazd za granicę to najlepsze rozwiązanie dla Basi.