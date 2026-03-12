Bogna szuka Mateusza na uczelni w 1922. odcinku "M jak miłość". Zaskakujący obrót spraw

Emisja 1922. odcinka "M jak miłość" na antenie TVP2

W nadchodzącym, 1922. odcinku telewizyjnej produkcji "M jak miłość" Bogna postanawia odszukać Mateusza bezpośrednio na terenie jego uczelni. Motywacją do spotkania będzie postawa młodego żołnierza, który wyciągnął jej brata z rzeki w Grabinie, zapobiegając w ten sposób ogromnej tragedii. Wystarczyła zaledwie chwila nieuwagi ze strony siostry, by Igor zaczął tonąć, jednak Mostowiak bez wahania rzucił się na ratunek. Już po samej akcji poruszona do głębi dziewczyna spontanicznie wpadła mu w ramiona, ale to spotkanie wyraźnie wskazuje na jej dalsze, ambitniejsze zamiary wobec wybawcy.

Powrót siostry uratowanego chłopca będzie czymś więcej niż tylko ponowna chęcią wyrażenia wdzięczności za ten niezwykle bohaterski czyn. Zdecydowana postawa młodego Mostowiaka pozostawi w niej niezwykle silny ślad, przez co myśli o żołnierzu i jego odwadze nieustannie będą zaprzątać jej głowę. To nagłe zafascynowanie chłopakiem stanie się już na tyle oczywiste, że będzie można je bez najmniejszego problemu dostrzec już przy pierwszym spojrzeniu na zachowanie dziewczyny.

Spotkanie na uczelni w 1922. odcinku "M jak miłość". Bogna nie ukryje zauroczenia

Podczas akademickiej wizyty w 1922. odsłonie "M jak miłość" z twarzy Bogny ani na moment nie zejdzie szeroki uśmiech podczas każdej wymiany zdań z Mateuszem. Ta niezwykle entuzjastyczna aura natychmiast przykuje uwagę Janka (Jakub Sirko), który bacznie będzie obserwował całą sytuację. Młodzi spotykają się w luźnej atmosferze na wspólnej kawie, jednak intencje dziewczyny stanowczo wykroczą poza zwykłą uprzejmość i chęć zrewanżowania się za ocalenie życia jej brata.

Sytuacja uczuciowa Mateusza w 1922. epizodzie "M jak miłość" pozostanie jednak niezwykle skomplikowana z powodu jego niegasnącej miłości do Majki (Matylda Giegżno). Tymczasem dziewczyna zdecyduje się na ponowne wejście w relację z Tomkiem (Chris Cugowski), całkowicie ignorując jego wcześniejsze wyskoki. Co gorsza, Kubicki dopuścił się zdrady z inną kobietą, z którą niebawem będzie miał dziecko, a jego przyszły teść (Jan Wojtyński) bardzo agresywnie będzie forsował koncepcję szybkiego ślubu, oferując przy tym lukratywne korzyści materialne.

Warto również przypomnieć, że to właśnie Mateusz, a nie wracający do łask Tomek, wyciągał Majkę z poważnych kłopotów finansowych wywołanych przez jej matkę (Edyta Torhan). Mimo tak wielkiego wsparcia i sporadycznych, czułych gestów wpadania w ramiona, młody żołnierz wciąż pozostanie odrzucony i niedoceniony, gdyż wybranka jego serca po raz kolejny postawi na niewiernego partnera.

Decyzje sercowe Mostowiaka w 1922. epizodzie "M jak miłość"

Kluczowym pytaniem 1922. odcinka serialu "M jak miłość" pozostanie kwestia, czy Mateusz zrezygnuje z bezowocnej walki o Majkę i da szansę wyraźnie zafascynowanej nim Bognie. Siostra uratowanego chłopca przejmie inicjatywę i zdecyduje się na wykonanie pierwszego ruchu, próbując znacząco skrócić dystans dzielący ją od żołnierza. Zobaczymy, czy Mostowiak odwzajemni to zainteresowanie, czy też dziewczyna będzie zmuszona do kolejnych prób zdobycia jego uwagi.

Istnieje prawdopodobieństwo, że w 1922. epizodzie "M jak miłość" chłopak w końcu otworzy się na nowe doświadczenia i spróbuje zbudować coś trwałego z Bogną. Inną opcją jest też odrzucenie jej awansów w nadziei, że sama obecność nowej rywalki w jego otoczeniu pobudzi Majkę do refleksji nad swoim życiem miłosnym i wpłynie na jej ostateczne wybory.

Należy pamiętać, że Majka już wcześniej dała wyraz swojej irytacji, gdy dostrzegła ich oboje bezpośrednio po akcji nad rzeką. Zobaczenie Mostowiaka z Bogną na uczelnianym korytarzu może wywołać u niej jeszcze potężniejszą falę niekontrolowanej zazdrości. Niewykluczone również, że bystry żołnierz z premedytacją wykorzysta pojawienie się nowej znajomej jako sprytny element taktyki, mający na celu ostateczne podbicie serca Majki. Czas pokaże, który scenariusz okaże się prawdziwy.