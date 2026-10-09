"Barwy szczęścia". Daniel porywa Adama. Weteran grozi narkomanowi

Daniel uwięzi Adama w 3417 odcinku „Barw szczęścia”. Zastraszy go w lesie

W 3417 odcinku „Barw szczęścia” Daniel postanowi zadziałać drastycznie. Mężczyzna uzna, że narkoman stanowi realne niebezpieczeństwo dla jego syna Emila i rodziny Pyrków. Weteran wojenny z przeszłością w Legii Cudzoziemskiej wywiezie Adama do lasu, aby dać mu bolesną nauczkę. Z każdym dniem nieprzewidywalność uzależnionego mężczyzny rosła, co skłoni Daniela do radykalnych kroków, by zapewnić bezpieczeństwo domownikom.

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Zdesperowany weteran postanowi pozostawić Adama w lesie na całą noc. W 3417 odcinku „Barw szczęścia” bezlitosny Daniel wyciągnie nóż i będzie groził przerażonemu narkomanowi, próbując przegonić go z domu przy ulicy Zacisznej.

- Jak ci noc minęła? Przemyślałeś sobie kilka spraw? - ojciec Emila przystawi Adamowi nóż do twarz i z pogardą w głosie będzie mu groził, że go zabije. - Bo jaki jest w ogóle pożytek dla świata z takiego odpadu jak ty?!

Adam usłyszy groźby od Daniela w 3417 odcinku „Barw szczęścia”

Uwięziony narkoman w 3417 odcinku „Barw szczęścia” desperacko zacznie wołać o pomoc, jednak w środku lasu nikt nie usłyszy jego krzyków. Tymczasem zachowanie Daniela stanie się coraz bardziej niebezpieczne i pełne agresji.

- Zamknij się, płoszysz tylko zwierzęta! Nie szarp się tak, bo zwichniesz sobie nadgarstki… Fajna okolica, prawda? Spokojna bardzo i odludna... Uznaj to za ostrzeżenie! Drugiego nie będzie. Dociera to do tej twojej przeżartej dragami pały czy nie?! Masz się trzymać z dala od tamtego domu, rozumiesz?!

- Tak... Rozumiem!!!

- Jeśli się tam znowu pojawisz, wywiozę cię o wiele dalej! W miejsce, gdzie nikt cię nie znajdzie, łapiesz?

- Łapię!...

Groźby Daniela w rozmowie z Hubertem w 3417 odcinku „Barw szczęścia”

Niedługo później w 3417 odcinku „Barw szczęścia” Daniel postanowi wypuścić przerażonego Adama. Zdecyduje się także na poważną rozmowę z Hubertem. Weteran podkreśli, że obecność narkomana w domu jest absolutnie wykluczona. Zatai jednak prawdę o swoich brutalnych metodach w lesie. Ostrzeże Pyrkę, że jest w stanie zrobić wszystko, by uchronić Emila przed niebezpieczeństwem ze strony uzależnionego lokatora.

- Jeśli chodzi o moją rodzinę, nie cofnę się przed niczym. I tobie radzę podobną postawę! Masz zrobić wszystko, żeby ten degenerat nie kręcił się w pobliżu mojego syna, rozumiesz?!

- Nie mów do mnie tym tonem, Daniel…

- Będę mówił tak, jak uznam za stosowne... Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy? - zakończy groźby Daniel.

Kiedy premiera 3417 odcinka „Barw szczęścia” w TVP2?

Nowy, 3417 odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026 roku, o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.