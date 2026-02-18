Spis treści
W poprzednim odcinku (4157) zbliżająca się rozprawa była dla Marysi ogromnym źródłem stresu – rozdarta między lojalnością wobec Teresy a obowiązkiem mówienia prawdy, szukała rady u Kingi, która stanowczo nakłaniała ją do szczerości. W sądzie padły poważne oskarżenia i stało się jasne, że Teresa nie uniknie kary. Pogrzeb Stika przerodził się w burzliwą demonstrację fanów, wymagającą interwencji policji, a jedynie Marta wiedziała, że w urnie nie ma prochów Mateusza. Tymczasem Fabian wysłał Tomka, by śledził Borysa, którego przyłapano w kompromitującej sytuacji.
„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4158
Lilka będzie uwodzić Janka i przekonywać, że mógłby z nią i Polą stworzyć szczęśliwą rodzinę. Kinga tymczasem przeprosi męża za ostatnie kłótnie, chce odbudować ich wzajemne zaufanie. Czy jest jeszcze dla nich szansa? Borys pójdzie do właściciela klubu Iskra z propozycją współpracy, ale zostanie wyśmiany i wyrzucony. Ścigany przez kiboli wpadnie w poważne tarapaty. Niespodziewanie z pomocą przyjdzie mu… Marysia. Alan przeprosi Igę za sceny zazdrości z powodu Jamesa, będzie chciał jej udowodnić, że nie ma problemu z ich znajomością. Wprosi się na umówione spotkanie, ale nie będzie potrafił być cool i urządzi pokaz siły. Niespodziewanie, po krótkiej wymianie zdań, jego niechęć do astrofizyka zmieni się w podziw.
"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4158. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek 19 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)