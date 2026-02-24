Spis treści
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3322 (23 lutego)
Powrót Natalii do domu przynosi ulgę Rawiczowej, jednak sama Zwoleńska jest kłębkiem nerwów przed czekającą ją konfrontacją z mężem. Sytuację komplikuje fakt, że Cezary niespodziewanie przekłada lot i wyraźnie nie spieszy się do spotkania z rodziną. Natomiast Łukasz wciąż zmaga się z traumatycznymi wspomnieniami porwania przez Agnieszkę. Sadowski stara się ukryć swój stan przed Kasią, jednak maska opada, gdy w obecności byłej żony dostaje nagłego ataku paniki. Z kolei Daniel dąży do zacieśnienia więzi z Emilem i w tajemnicy przed Asią zabiera syna po szkole na strzelnicę. Matka chłopca szybko zauważa jego dziwne zachowanie i zaczyna się niepokoić.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3323 (24 lutego)
Asia radzi się Natalii w sprawie Daniela, jednak prawniczka od razu uprzedza, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przychodzi Staszek, który uświadamia bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Natomiast Łukasz zdradza Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller. Pomysł ten nie podoba się Górce, a Sadowskiego dodatkowo irytuje Celina, sugerując, że przed powrotem do pracy detektywa powinien poddać się terapii. Z kolei Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwita i z niecierpliwością czeka na spotkanie z kochankiem na treningu.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3324 (25 lutego)
Po wyjeździe córki Hubert wpada w przygnębienie. Sytuację pogarsza Iwona, która naciska na brata w sprawie spłaty jej części domu, żądając kwoty, której bliscy nie są w stanie zgromadzić. Natomiast Jaworski przekazuje Pyrkom niepokojące wieści. Otóż zatwierdzono plan budowy drogi na Zacisznej, co oznacza, że urząd wkrótce złoży propozycje wykupu niektórych nieruchomości. Z kolei Dorota przeżywa szok, gdy Radomir zdobywa się w końcu na szczerość i wyznaje, że ma żonę oraz dziecko. Za to Malwina z Hermanem, wspierani przez całą rodzinę, oficjalnie otwierają swoje Centrum Ruchu.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3325 (26 lutego)
Kasia postanawia odwiedzić siostrę w areszcie, chcąc dać jej szansę na wytłumaczenie swojego zachowania. Ta uparcie twierdzi jednak, że jest niewinna, przez co Górka uświadamia sobie w końcu skalę jej zaburzeń. Natomiast Wilk organizuje spotkanie w sprawie budowy drogi, na którym pojawiają się m.in. Jerzy z Hubertem. Deweloper składa mieszkańcom Zacisznej propozycję odkupienia ich domów. Z kolei Beata wspiera Dorotę po tym, jak nauczycielka poznała prawdę o Radomirze. Sam dziennikarz po miłosnych zawirowaniach nie potrafi skupić się na pracy, co w redakcji szybko wytyka mu Modrzycki. Celina za to przy kolejnym śledztwie wraca do współpracy z Łukaszem.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3326 (27 lutego)
Kasia z Mariuszem zaczynają dzień od grzybobrania, które tak bardzo przypada do gustu Ksaweremu, że ten postanawia zaprosić na wieś całą swoją klasę. Natomiast Rawiczowa coraz bardziej martwi się o rodzinę, widząc, że Natalia i Cezary wciąż ze sobą nie rozmawiają. Jej obawy są uzasadnione, gdyż Zwoleńska wyznaje Małgorzacie, że przygotowała już pozew rozwodowy. Z kolei Jaworski udaje się do urzędu, by kontynuować upartą walkę z planami budowy drogi na Zacisznej. Marek za to podczas kolejnych odwiedzin u matki uświadamia sobie, że stan zdrowia Krystyny ulega ciągłemu pogorszeniu.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. W dniach 23-27 lutego 2026 widzowie zobaczą odcinki 3322-3326. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)