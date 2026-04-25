"Akacjowa 38", odc. 866 - streszczenie. Generał planuje okrutną zbrodnię. Śmierć wisi w powietrzu

"Akacjowa 38". Co wydarzy się w 866. odcinku? Generał planuje morderstwo

Po tragicznej stracie Martina, zrozpaczona Casilda znajduje ukojenie jedynie dzięki silnym lekom uspokajającym. Tymczasem Servando, wciąż w głębokiej żałobie po stracie druha, postanawia zorganizować mu godne, eleganckie pożegnanie. Równolegle Felipe dostarcza przełożonemu Silvii ważny list, napisany przez pułkownika Valverde. Wojskowy kategorycznie żąda w nim natychmiastowej ewakuacji Silvii, która znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zagrożenie płynie ze strony Zavali. Generał ostatecznie traci zaufanie do swojej nowej małżonki i planuje ją otruć.

"Akacjowa 38". Fabuła hiszpańskiego serialu

Fabuła serialu skupia się na dramatycznych losach Carmen, młodej ciężarnej kobiety, uwięzionej w małżeństwie z brutalnym tyranem. Pewnej nocy, gdy jej pijany mąż usiłuje ją zgwałcić, kobieta w akcie samoobrony uderza go ciężkim narzędziem w głowę. Przekonana o jego śmierci, wraz z matką chowa ciało w lesie, zabiera cenne przedmioty i ucieka z rodzinnych stron. Podczas wyczerpującej wędrówki rodzi córeczkę, której nadaje imię Inocencia.

Zdesperowana Carmen, pragnąc uchronić noworodka, pozostawia dziewczynkę w przyklasztornym sierocińcu, przysięgając powrót w przyszłości. Następnie, wraz z matką, rusza w kierunku miasteczka, w którym mieszka jej brat. Po drodze jej stan zdrowia drastycznie się pogarsza, ale z pomocą przychodzi jej lekarz, który obdarza ją szczególnym zainteresowaniem. Kobiety decydują się na zmianę tożsamości – główna bohaterka przyjmuje imię Manuela. Obie znajdują zatrudnienie jako służące w eleganckiej kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.