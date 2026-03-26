"Akacjowa 38", odc. 848 - streszczenie. Ramon nie radzi sobie ze strajkiem w kopalni

"Akacjowa 38", odcinek 848 - streszczenie szczegółowe

Martin poślubił Casildę w więzieniu, dlatego postanawia urządzić wesele z okazji rocznicy ślubu. Ramon nie radzi sobie ze strajkiem w kopalni i obawia się zamieszek z rozlewem krwi. Przełożony Silvii każe jej poślubić generała Savalę, by udaremnić mu zamach na księcia Alfonsa - przyszłego władcę Hiszpanii. Liberto i Rosina chcą zaprosić Iniga i Florę na kolację w restauracji, by naprawiać ich stosunki małżeńskie.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi: