"Akacjowa 38", odc. 848 - streszczenie. Ramon nie radzi sobie ze strajkiem w kopalni

2026-03-26 16:16

"Akacjowa 38" to popularny hiszpański serial emitowany na TVP1, przedstawiający życie mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie – pełne emocji, sekretów i nieoczekiwanych wydarzeń. Jak potoczą się losy bohaterów w 848. odcinku, który zostanie pokazany w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku?

Autor: TVP VOD / Materiały prasowe Diego Alday Roncero (Rubén de Eguía) i Ramón Palacios Jarabo (Juanma Navas) rozmawiają, stojąc w pomieszczeniu o eleganckim wystroju. Ramón ma na sobie beżową marynarkę, a Diego ciemny płaszcz i szary szalik. Ich gesty wskazują na poważną rozmowę.

"Akacjowa 38", odcinek 848 - streszczenie szczegółowe

Martin poślubił Casildę w więzieniu, dlatego postanawia urządzić wesele z okazji rocznicy ślubu. Ramon nie radzi sobie ze strajkiem w kopalni i obawia się zamieszek z rozlewem krwi. Przełożony Silvii każe jej poślubić generała Savalę, by udaremnić mu zamach na księcia Alfonsa - przyszłego władcę Hiszpanii. Liberto i Rosina chcą zaprosić Iniga i Florę na kolację w restauracji, by naprawiać ich stosunki małżeńskie.

"Akacjowa 38" - o czym jest serial?

Poznajemy historię Carmen – młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzac, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia.

Aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość – od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela – i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 38.

"Akacjowa 38" - obsada

W serialu "Akacjowa 38" występują między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - Teresa Sierra
  • Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - Martín Enraje
  • Mónica Portillo - Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - Elvira Valverde
  • Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero
  • Elena González - Blanca Dicenta Koval
