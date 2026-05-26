Wycieku chemikaliów w Kalifornii

Prezydent Donald Trump zatwierdził wniosek Kalifornii o ogłoszenie federalnego stanu wyjątkowego w hrabstwie Orange. Ma to na celu przyspieszenie działań ochronnych po groźnym wycieku chemikaliów, co również ma umożliwić szybszy powrót tysięcy ewakuowanych mieszkańców do ich domów.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom podkreślił, że decyzja prezydenta pozwoli Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego skierować do hrabstwa personel, sprzęt i wyspecjalizowane zasoby wspierające akcje ratujące życie. – Kalifornia nie czekała, aż sytuacja ulegnie eskalacji, podjęliśmy działania wcześnie, zdecydowanie i w ścisłej współpracy z lokalnymi służbami ratunkowymi, aby chronić życie ludzi i wspierać dotknięte społeczności – wyjaśnił Newsom, cytowany przez CBS News. Dodał, że jest wdzięczny rządowi federalnemu za wzmocnienie zasobów już pracujących na miejscu.

Co wydarzyło się w zakładach GKN Aerospace?

Do wycieku doszło w czwartek w zakładach GKN Aerospace w Garden Grove. Uszkodzony zbiornik z metakrylanem metylu, substancją wysoce łatwopalną i toksyczną, groził rozlaniem około 26,5 tysiąca chemikaliów i eksplozją. W sobotę odkryto pęknięcie zbiornika, a w niedzielę rozpoczęto całonocną operację pomiaru ciśnienia. Władze poinformowały w poniedziałek, że misja zakończyła się sukcesem i całkowicie zażegnano ryzyko potężnej eksplozji.

Nakazy obowiązkowej ewakuacji objęły niemal 50 tysięcy mieszkańców Garden Grove, Buena Park, Anaheim, Stanton, Westminster i Cypress. Schroniska Czerwonego Krzyża są zapełnione lub działają przy niemal maksymalnym obciążeniu.

Jakie są dalsze kroki po wycieku?

Prokurator okręgowy hrabstwa Orange wszczął dochodzenie w sprawie GKN Aerospace, apelując do sygnalistów o przekazywanie informacji. W poniedziałek okręgi szkolne hrabstwa ogłosiły plany na nadchodzący tydzień, ponieważ kilkanaście kampusów Garden Grove Unified School District zamknięto już w piątek. W ślad za nim poszły okręgi Savanna, Westminster i Cypress.

Kierownictwo Garden Grove Unified poinformowało, że zagrożone szkoły przejdą na nauczanie zdalne, a uczniowie, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach z powodu ewakuacji, nie będą podlegali karom dyscyplinarnym.

Źródło PAP.