Polacy ruszyli do sklepów. Najnowsze dane GUS pokazują wyraźny zwrot akcji

GUS publikuje dane o sprzedaży detalicznej za luty

Zgodnie z najnowszym komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2026 roku była wyższa o 5,0% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej. To znacząca zmiana, biorąc pod uwagę, że w lutym 2025 roku odnotowano spadek o 0,5%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wzrost wyniósł 4,9% rok do roku. W całym okresie styczeń-luty 2026 r. sprzedaż wzrosła o 3,8% w skali roku.

Jednocześnie dane pokazują, że w porównaniu ze styczniem 2026 roku nastąpił spadek sprzedaży detalicznej o 5,6%. Po uwzględnieniu danych wyrównanych sezonowo spadek ten wyniósł 1,1% w ujęciu miesięcznym.

Co najchętniej kupowali Polacy? Te kategorie zanotowały wzrosty

Raport GUS szczegółowo wskazuje, które grupy produktów cieszyły się największym zainteresowaniem. Największy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym odnotowano w kategorii „paliwa stałe, ciekłe i gazowe”, gdzie wyniósł on aż 10,2%. Równie dynamicznie rosła sprzedaż w grupie „pozostałe” (o 9,4%) oraz w kategorii „meble, RTV, AGD” (o 7,2%).

Zauważalny wzrost odnotowano również w przypadku farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego – o 5,5%. Co ciekawe, nawet w kluczowej dla domowych budżetów grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” zaobserwowano niewielki wzrost sprzedaży o 0,2%.

Jedna branża z wyraźnym spadkiem

Nie wszyscy sprzedawcy mogli jednak cieszyć się z lepszych wyników. Dane Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie wskazują na jedną kategorię, która zanotowała znaczący spadek. Sprzedaż w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zmalała w lutym 2026 roku aż o 9,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Handel w internecie wciąż rośnie w siłę

Niezmiennie silnym trendem pozostają zakupy w sieci. Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była w lutym 2026 roku o 8,7% wyższa niż rok wcześniej. W efekcie udział e-commerce w całej sprzedaży detalicznej zwiększył się z 9,0% w lutym 2025 roku do 9,3% w lutym 2026 roku.

Wzrost udziału sprzedaży internetowej był szczególnie widoczny w niektórych kategoriach. W przypadku tekstyliów, odzieży i obuwia udział ten wzrósł z 28,0% do 31,2%. W grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” zwiększył się z 19,7% do 21,6%, a w kategorii „meble, RTV, AGD” z 18,8% do 19,8%.

