Nieudany atak na lotnisko w Lipsku. Śledczy odkryli trzeci dron i materiały wybuchowe

Co odkryto po nieudanym ataku na lotnisko w Lipsku?

W Niemczech, w pobliżu lotniska w Lipsku, śledczy natrafili na trzeci dron oraz materiały wybuchowe, które mogą być związane z próbą ataku na lotnisko. Według informacji medialnych, dron został odnaleziony 14 sierpnia na polu w gminie Kabelsketal, leżącej na zachód od lotniska Lipsk-Halle. Dzień później, śledczy odkryli około 50 gramów substancji, która prawdopodobnie jest heksogenem, wojskowym materiałem wybuchowym.

Jakie są podejrzenia dotyczące skali ataku?

Stacja telewizyjna WDR podkreśla, że znaleziska mogą sugerować, iż sprawcy planowali atak na większą skalę, niż pierwotnie przypuszczano. Dodatkowo, w Kursdorfie, na północ od lotniska, śledczy odkryli konstrukcję techniczną, która mogła służyć do sterowania dronami. Była tam antena przymocowana do drzewa oraz sprzęt elektroniczny, a kilka metrów dalej znajdowały się pozostałości po ogniu i na wpół stopione metalowe przedmioty. Według śledczych, w tym miejscu doszło do eksplozji.

Co jeszcze znaleziono w okolicach lotniska?

WDR, NDR i gazeta 'Sueddeutsche Zeitung' informują, że 11 sierpnia, trzy dni przed odkryciem próby ataku na lotnisku, służby znalazły silnik i wirnik drona podczas przeszukiwania terenu wokół portu lotniczego.

Jakie były wcześniejsze wydarzenia na lotnisku?

Incydent na lotnisku w Lipsku miał miejsce na początku sierpnia, kiedy to ruch lotniczy został czasowo wstrzymany po znalezieniu drona z detonatorem i materiałem wybuchowym na płycie lotniska. Bezzałogowiec znajdował się blisko ukraińskiego samolotu transportowego An-124 Rusłan, który wykorzystywany był do przewozu pomocy wojskowej dla Ukrainy. Tej samej nocy, samolot firmy przesyłkowej DHL zderzył się z nieznanym obiektem latającym, prawdopodobnie drugim dronem. Samolot wylądował w Hanowerze z niewielkimi uszkodzeniami, jednak szczątków tego drona nie odnaleziono. Śledczy podejrzewają, że został całkowicie zniszczony podczas kolizji, wykluczając jednocześnie zderzenie z ptakiem.

Kto prowadzi śledztwo?

Śledztwo prowadzone jest przez Federalną Prokuraturę Generalną, najwyższy organ ścigania w Niemczech, i dotyczy podejrzenia usiłowania spowodowania wybuchu oraz niebezpiecznej ingerencji w ruch lotniczy. Niemieckie władze nieoficjalnie przypuszczają, że za incydent mogą odpowiadać tajne służby Rosji. Lotnisko w Lipsku stanowi kluczowy węzeł transportowy dla pomocy wojskowej przekazywanej przez Zachód Ukrainie. W 2022 roku, po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, ukraiński koncern Antonow przeniósł tam swoją flotę.

Źródło PAP.