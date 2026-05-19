Koniec z nudnymi tabelami na mecie. Data Wizards technologicznym partnerem maratonu

Jak sprawdzić szczegółowe wyniki i wygenerować osobisty raport z Maratonu Sztafet 2026?

Po pokonaniu wyznaczonego dystansu przez poszczególnych zawodników (pierwszy biegnie 7,195 km, dwaj następni po 10 km, a trzej kolejni po 5 km ), każdy uczestnik oraz kibic będzie mógł odwiedzić dedykowaną strefę technologiczną. To właśnie tam, na dużym, interaktywnym ekranie udostępnionym przez Data Wizards, statystyki ożyją.

Po podaniu numeru startowego każdy uczestnik biegu lub jego wierny kibic będzie mógł w interaktywny sposób zobaczyć swój wynik w dowolnym przekroju: wśród wszystkich zawodników, w ramach tej samej płci, kategorii wiekowej, czy też w bezpośrednim porównaniu branżowym. Dodatkowo, przez cały czas trwania imprezy dostępna będzie responsywna strona internetowa, na której w telefonie będzie można sprawdzić podstawowe statystyki w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu całej imprezy i ogłoszeniu oficjalnych wyników uczestnicy będą mogli na swojego maila otrzymać indywidualny raport ze swojego biegu.

Kto wygrał w branży: bank A czy bank B? Interaktywna analityka w sportowej rywalizacji

Maraton Sztafet to nie tylko wysiłek fizyczny, ale też zdrowa sportowa rywalizacja pomiędzy firmami i korporacjami. W 2026 roku analityka nabiera tu szczególnego znaczenia. Dzięki interaktywnej eksploracji uczestnicy będą mogli odkryć detale, które całkowicie giną w standardowych danych tabelarycznych. Przemek Żukowski z Data Wizards podkreśla:

„Gdy emocje opadają, dajemy biegaczom narzędzia do tego, aby odkryli w danych rzeczy niewidoczne na pierwszy rzut oka. Możemy błyskawicznie sprawdzić na przykład kto zajął pierwsze miejsce na dystansie 5 km wśród kobiet w kategorii firm ubezpieczeniowych. Nasze stanowisko odwiedzają drużyny także po to, aby zobaczyć ile kolejne zmiany sztafetowe muszą >>docisnąć<<, aby wygrać rywalizację w danej branży. To właśnie te mikro-rywalizacje między bankiem A a bankiem B budzą największe - i co ważne pozytywne - emocje i sprawiają, że bieg staje się częścią większej strategii teambuildingowej”.

Wizualna opowieść o wysiłku: dlaczego wykres jest lepszy od tabeli?

Wprowadzenie zaawansowanych wizualizacji to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych biegaczy, którzy poszukują czegoś więcej niż tylko końcowego czasu. Standardowa tabela informuje jedynie o wyniku, natomiast systemy Data Wizards opowiadają historię całego biegu. Na interaktywnych ekranach uczestnicy zobaczą tzw. wykresy kaskadowe, które pokazują dynamikę zmian w sztafecie.

Można dzięki nim wskazać dokładne momenty, w których zespół tracił cenne sekundy oraz odcinki, na których doszło do odwrócenia trendu i spektakularnego nadrabiania strat przez kolejnych zawodników. Taki poziom szczegółowości pozwala na głęboką analizę występu drużyny i jest bezcennym materiałem do wspólnego świętowania sukcesu po biegu oraz planowania udziału w kolejnej edycji, która już za rok! Każda grafika jest gotowa do udostępnienia w mediach społecznościowych, co pozwala firmom na natychmiastowe pochwalenie się sportowymi osiągnięciami swoich pracowników.

Klasyczne tabele wyników kontra interaktywna analityka (Porównanie)

Funkcjonalność Klasyczne Tabele Wyników (Tradycyjne) Interaktywny Dashboard (Data Wizards) Szybkość znalezienia zawodnika Niska (konieczność ręcznego przewijania setek wierszy) Błyskawiczna (zaawansowana wyszukiwarka) Analiza zysków/strat na etapach Bardzo trudna (wymaga liczenia w pamięci) Natychmiastowa (wykresy przewagi w czasie) Kontekst branżowy Ograniczony (tylko ogólne zsumowane czasy) Zaawansowany (bezpośrednie starcie np. banków, firm IT) Personalizacja Brak Osobiste raporty dla każdego zawodnika

FAQ: analiza danych sportowych i Maraton Sztafet 2026

Czy wyniki na stanowisku Data Wizards są aktualizowane na żywo?

Tak, infrastruktura firmy przetwarza i prezentuje dane spływające z punktów pomiarowych w czasie rzeczywistym, generując aktualne wizualizacje.

Czy mogę zobaczyć, na których odcinkach nasza drużyna nadrobiła stratę?

Oczywiście. Wizualna reprezentacja pozwala błyskawicznie wychwycić momenty odwrócenia trendu – gdzie zespół tracił cenne sekundy, a gdzie odrabiał straty z nawiązką.

Czy analiza obejmuje tylko klasyfikację generalną?

Nie. Platforma pozwala dzielić zbiory ze względu na branże, dystanse (5 km, 10 km, 7,195 km) oraz płeć, oferując niezwykle precyzyjne spojrzenie na każdy element wyścigu.

Źródło: Data Wizards