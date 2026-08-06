Jak odróżnić tekst AI? Nowe przepisy wymuszają na firmach nowe zasady

Jakie są nowe przepisy dotyczące AI w Unii Europejskiej?

Wszystkie kraje Unii Europejskiej zaczęły stosować przepisy wynikające z rozporządzenia AI Act, znanego również jako Kodeks postępowania w zakresie przejrzystości treści generowanych przez sztuczną inteligencję. Od 2 sierpnia, firmy używające systemów maszynowych do tworzenia treści muszą informować odbiorców, że materiał został stworzony lub zmodyfikowany przez AI.

Czy możemy rozpoznać teksty generowane przez AI?

Językoznawczyni dr Karolina Rudnicka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że obecnie nie istnieją algorytmy, które z całą pewnością mogłyby stwierdzić, że tekst został wygenerowany przez duży model językowy. „Nie ma takiego narzędzia. Istnieje wprawdzie wiele algorytmów sprawdzających pochodzenie tekstów, ale nie są one w stanie ustalić go na 100 proc.” – powiedziała.

Dr Rudnicka zauważa, że nowe modele AI są coraz bardziej zaawansowane, co utrudnia ich rozpoznanie. „Język, którym posługują się ludzie, także może zmieniać się za sprawą AI. Jeżeli często używamy chatbotów, przejmujemy od nich konstrukcje zdań albo pewne wyrażenia.” Zmiany w języku mogą przyspieszać pod wpływem dużych modeli językowych.

Jak AI wpływa na język i styl pisania?

Dr Rudnicka, autorka pracy „Each AI Chatbot Has Its Own Distinctive Writing Style – Just as Humans Do”, zauważa, że każdy chatbot ma swój unikalny styl pisania, podobnie jak ludzie. „Styl wypowiedzi różnych modeli językowych nosi znamiona idiolektu. W pracy z 2025 roku nazwałam to „chatolektem” – tłumaczyła.

Badania prowadzone przez dr Rudnicką i dr Thomasa Juzka z Uniwersytetu Stanowego Florydy pokazują, że modele AI różnią się stylem pisania. Analiza obejmowała setki krótkich tekstów napisanych przez różne narzędzia AI, takie jak Chat GPT, Gemini i Claude. „Stwierdziliśmy, że język AI różni się nie tylko w zależności od modelu, ale także od jego generacji.”

Czym różnią się teksty generowane przez różne modele AI?

Badacze odkryli, że nowsze wersje modeli AI nie zawsze przejmują styl od swoich poprzedników. „Interesowało nas też, czy nowsze wersje LLM „dziedziczą” chatolekty po swoich poprzednikach. I ustaliliśmy, że nie” – zauważyła dr Rudnicka.

W artykule opublikowanym w „The Economist” poruszono temat rozpoznawania tekstów AI. Dziennikarze skontaktowali się z dr Rudnicką, aby dowiedzieć się więcej o cechach języka AI. „Na podstawie swoich badań opowiedziałam im, że tak jak pisarze mają swoje style i ulubione słowa, tak i boty też mogą je mieć.”

Dr Rudnicka podkreśla, że różnice między tekstami generowanymi przez różne modele AI obejmują długość zdań oraz użycie słów funkcyjnych. „To na przykład długość zdań. Możemy świadomie kontrolować, jakich słów używamy oraz czy wypowiadamy się formalnie czy swobodnie.”

Czy ludzie potrafią lepiej rozpoznawać teksty AI niż algorytmy?

Badania pokazują, że ludzie, którzy często korzystają z dużych modeli językowych, potrafią lepiej wykrywać teksty AI niż specjalnie do tego stworzone algorytmy. „Użytkownicy, którzy często korzystają z LLM, są wyczuleni na pewne oznaki ich twórczości.” Dr Karolina Rudnicka wierzy, że w przyszłości osoby zaznajomione z AI będą nadal umiały odróżnić teksty stworzone przez ludzi od tych wygenerowanych przez maszyny.

Źródło PAP.