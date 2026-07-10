GIS ostrzega: niebezpieczny mak na rynku. Produkt ten może stanowić zagrożenie dla zdrowia

Co wykryto w maku niebieskim?

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii maku niebieskiego o numerze P-5767/01, której data minimalnej trwałości to maj 2027 roku. Produkt ten został wyprodukowany przez ROS-SWEET Sp. z o.o. i był przeznaczony do sprzedaży w sieci sklepów Dino Polska S.A. W maku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium, co może być niebezpieczne dla zdrowia konsumentów.

Autor: GIS/ Materiały prasowe

Jakie działania podjęły firmy?

„Zgodnie z oceną ryzyka, przygotowaną przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego, spożycie produktu o podanym numerze partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów” – ostrzega Inspektorat. W odpowiedzi Dino Polska S.A. zablokowało wydawanie tego maku z Centrów Dystrybucyjnych oraz usunęło go z półek sklepowych. Dodatkowo, firma ROS-SWEET poinformowała o podjęciu działań mających na celu wycofanie i utylizację tej partii.

Co powinien zrobić konsument?

GIS podkreśla, że nie należy spożywać wskazanej partii maku. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą obecnie postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania produktu z rynku. Konsumenci, którzy nabyli mak z tej partii, powinni skontaktować się ze sklepem, w którym dokonali zakupu, w celu uzyskania informacji na temat zwrotu lub wymiany produktu.

Źródło PAP.