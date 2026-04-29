Dlaczego Hiszpania przyciąga Polaków?

Hiszpania stała się ulubionym kierunkiem dla Polaków poszukujących nieruchomości. Jak przyznała Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, właścicielka agencji nieruchomości w Marbelli, kraj ten jest najchętniej wybieranym rynkiem przez naszych rodaków. Potwierdzają to dane rejestru Registradores de Espana, które pokazują, że w 2024 roku Polacy nabyli tam niemal 4,2 tysiąca nieruchomości, co było rekordową liczbą. Chociaż w kolejnym roku ogólny popyt zagranicznych nabywców nieco spadł z powodu wzrostu kosztów finansowania, zainteresowanie Polaków pozostało na podobnym poziomie.

Bezpieczeństwo z dala od konfliktów

Choć w Hiszpanii trwa debata na temat kryzysu na rynku nieruchomości, a ceny mieszkań rosną, Polacy nie zrażają się tym. Hiszpania oferuje nie tylko doskonałe warunki pogodowe i wysokiej jakości usługi, ale także jest oddalona od wojny na Ukrainie. Adam z Gdyni, który planuje przeprowadzkę do Alicante, podkreśla, że niemal każda jego rozmowa dotyczy obecnie kwestii wojny. Po spędzeniu kilku tygodni w Hiszpanii z rodziną, zdecydował się na sprzedaż mieszkania w Polsce i przeprowadzkę. Jego dzieci uczą się już języka hiszpańskiego, a on sam również coraz lepiej się w nim porozumiewa. Adam zmienił także pracę, by móc swobodniej się przemieszczać.

Popularne regiony i wzrost turystyki

Doradcy ds. nieruchomości cytowani przez dziennik „El Economista” potwierdzają, że po wybuchu wojny na Ukrainie wzrosło zainteresowanie hiszpańskim rynkiem wśród klientów z Europy Środkowo-Wschodniej. Polacy najczęściej wybierają regiony takie jak Andaluzja, Wspólnota Walencji, Wyspy Kanaryjskie i Baleary. Portal „Ultima Hora” zauważył, że Polacy przodują w zakupie domów na Balearach. Jak pisze „El Economista”, „Polacy wracają do Hiszpanii, ale nie po to, aby pracować”.

Hiszpania pozostaje również jednym z głównych kierunków turystycznych dla Polaków. W ostatnich latach kraj ten odwiedzało prawie 100 milionów zagranicznych turystów rocznie, z czego w 2024 roku prawie 2,5 miliona przyjechało z Polski. Rosnące zainteresowanie Polaków Hiszpanią potwierdzają dane z agencji Turespana, które pokazują, że w pierwszych dwóch miesiącach roku napływ turystów z Polski wzrósł o 22,7 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

"Wzrost liczby turystów z tego kraju przybywających do Hiszpanii trwa już trzy lata i charakteryzuje się dwucyfrowym tempem wzrostu; to prawdziwy boom" – zauważył The Objective.

Przyszłość turystyki i inwestycji

Wszystko wskazuje na to, że ten boom może się utrzymać w najbliższym czasie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zmieniających się planów turystycznych. Dobre połączenia lotnicze z wieloma hiszpańskimi miastami również sprzyjają wzrostowi liczby turystów. Jak informuje Marta Gałuszka z platformy Fru, Hiszpania razem z Włochami są najpopularniejszymi kierunkami zagranicznymi na majówkę.

Źródło PAP.