IMGW ostrzega przed burzami. Alerty obowiązują w 11 województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla 11 województw w północnej i centralnej Polsce. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalne opady gradu. Dodatkowo dla części północnych regionów obowiązują alerty hydrologiczne związane z możliwością gwałtownego wzrostu poziomu wód.

Ostrzeżenia meteorologiczne obejmują całe województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie, a także części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Według prognoz burzom będą towarzyszyć opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru osiągające do 75 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu. Alerty przed burzami mają obowiązywać w niedzielę od godz. 11 do godz. 23.

IMGW ostrzega przed wysokim poziomem wód w części województw

IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia dla części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W związku z intensywnymi opadami możliwe są szybkie wzrosty poziomu wody w rzekach, a lokalnie – zwłaszcza na mniejszych ciekach i terenach zurbanizowanych – mogą wystąpić podtopienia.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych mogących powodować szkody materialne oraz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Z kolei alert hydrologiczny I stopnia wskazuje na możliwość lokalnego i krótkotrwałego osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych wód.

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