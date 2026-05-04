Ten utwór od ponad 50 lat jest hymnem wszystkich maturzystów. Pamiętasz słowa piosenki "Matura" zespołu Czerwone Gitary?

Maj wielu z nas kojarzy się z piękną i słoneczną pogodą oraz długim weekendem. Dla wielu jednak jest to miesiąc pełen nerwów i napięć. W Polsce od lat właśnie w tym okresie odbywają się egzaminy dojrzałości. Właśnie z myślą o maturzystach powstał utwór legendy polskiego bigbitu - Czerwonych Gitar. Pamiętacie ten utwór?
Od wtorku absolwenci z całej Polski sprawdzają swoją wiedzę w egzaminie dojrzałości. Każdego roku na początku maja radiostacje w całej Polsce grają najczęściej jeden numer. Chodzi oczywiście o utwór "Matura" zespołu Czerwone Gitary. Piosenka ukazała się w 1966 roku na pierwszym albumie studyjnym formacji zatytułowanym "To właśnie my". Tekst utworu, którego autorem jest Jerzy Kossela mimo upływu lat, nadal jest aktualny.
Pamiętacie ten hitowy utwór "polskich Beatlesów"? Koniecznie sprawdzicie się w naszym quizie!
Ta piosenka od ponad 50 lat jest hymnem wszystkich maturzystów. Jak dobrze pamiętasz słowa piosenki "Matura" zespołu Czerwone Gitary?