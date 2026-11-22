Quiz. Sylwester w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtych czasach, nie macie szans nawet na 50%

Sylwestrowa noc w Polsce Ludowej była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w roku. Choć realia PRL-u znacząco różniły się od współczesnych, Polacy potrafili bawić się i celebrować nadejście nowego roku z rozmachem, oczywiście, takim, na jaki pozwalały im ówczesne warunki. Pamiętacie, jak wyglądał Sylwester w czasach PRL?

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe