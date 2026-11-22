Choć okres Polski Ludowej wielu z nas kojarzy się zazwyczaj z szarością i marazmem, to tym chętniej obywatele wyczekiwali na sylwestrowe imprezy, podczas których mogli do woli swawolić. Imprezy sylwestrowe najczęściej spędzano na tzw. domówkach, organizowanych w mieszkaniach prywatnych. Często urządzano także huczne imprezy w domach kultury czy zakładach pracy, na których zamiast muzyki z winyli, która puszczana była podczas domówek, przygrywała orkiestra. Na sylwestrowy wieczór należało odpowiednio się ubrać. Panowie często zakładali garnitury, a panie szyte na miarę przez krawcowe sukienki. Pamiętacie, jak świętowano ostatni dzień roku w okresie PRL-u? Jeśli tak, koniecznie sprawdźcie się w naszym quizie!
Quiz. Sylwester w PRL-u. Jeśli nie żyliście w tamtych czasach, nie macie szans nawet na 50%
2026-11-22 9:59
Sylwestrowa noc w Polsce Ludowej była jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w roku. Choć realia PRL-u znacząco różniły się od współczesnych, Polacy potrafili bawić się i celebrować nadejście nowego roku z rozmachem, oczywiście, takim, na jaki pozwalały im ówczesne warunki. Pamiętacie, jak wyglądał Sylwester w czasach PRL?