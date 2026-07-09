Quiz PRL - 20 pytań. Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz

Wspomnienia z PRL-u potrafią wzbudzać skrajne emocje. Często przy rodzinnym stole lub podczas spotkań przy grillu wracają opowieści o pustych półkach w sklepach, zdobywaniu papieru toaletowego i wyjazdach na działkę. To również czas charakterystycznej estetyki, czyli meblościanki, boazerii i kryształowych żyrandoli. PRL był pełen kontrastów. Między oficjalną propagandą a rzeczywistością dnia codziennego.

Choć od zakończenia PRL-u minęło już ponad 30 lat, jego ślady wciąż są z nami. W niektórych domach stoją jeszcze stare meble z tamtych lat, a niejedna osoba trzyma na strychu oryginalne opakowanie po "Frani”.

Pamiętasz smak gumy Donald? A może kolekcjonowałeś papierki po czekoladkach Wedla z obrazkami? W sklepach brakowało dosłownie wszystkiego, ale zaradny obywatel zawsze coś załatwił. Czy to przez znajomego, ciocię z Warszawy, albo dzięki kontaktom z kierowniczką sklepu.

Jeśli chcesz się sprawdzić, rozwiąż nasz quiz z pytaniami o PRL. Jednak uwaga - nie będzie łatwo.

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