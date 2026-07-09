Quiz PRL - 20 pytań. Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-09 13:04

Polska Rzeczpospolita Ludowa to okres, który dla wielu pozostaje żywą częścią wspomnień. Trwał od 1944 do 1989 roku i obfitował w absurdy, braki towarów, kartki, ale i w unikalny klimat, który dzisiaj coraz częściej powraca w filmach, książkach i memach. Dla jednych był to czas biedy i opresji, dla innych młodości i pierwszych miłości. Sprawdźmy, jak wiele pamiętasz z tamtego okresu.

Quiz - rymowanki z czasów PRL-u. Komplet punktów, tylko dla dzieci, które żyły w tamtym okresie
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Wspomnienia z PRL-u potrafią wzbudzać skrajne emocje. Często przy rodzinnym stole lub podczas spotkań przy grillu wracają opowieści o pustych półkach w sklepach, zdobywaniu papieru toaletowego i wyjazdach na działkę. To również czas charakterystycznej estetyki, czyli meblościanki, boazerii i kryształowych żyrandoli. PRL był pełen kontrastów. Między oficjalną propagandą a rzeczywistością dnia codziennego.

Choć od zakończenia PRL-u minęło już ponad 30 lat, jego ślady wciąż są z nami. W niektórych domach stoją jeszcze stare meble z tamtych lat, a niejedna osoba trzyma na strychu oryginalne opakowanie po "Frani”. 

Pamiętasz smak gumy Donald? A może kolekcjonowałeś papierki po czekoladkach Wedla z obrazkami? W sklepach brakowało dosłownie wszystkiego, ale zaradny obywatel zawsze coś załatwił. Czy to przez znajomego, ciocię z Warszawy, albo dzięki kontaktom z kierowniczką sklepu.

Jeśli chcesz się sprawdzić, rozwiąż nasz quiz z pytaniami o PRL. Jednak uwaga - nie będzie łatwo.

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Quiz PRL - 20 pytań. Sprawdź, ile jeszcze pamiętasz
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