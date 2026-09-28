Choć turyści często kojarzą Polskę z kilkoma najbardziej znanymi atrakcjami, takimi jak Wawel, Zamek w Malborku czy Kopalnia Soli w Wieliczce, to nasz kraj pełen jest mniej popularnych, ale niezwykle ciekawych miejsc. Od małych miasteczek po większe miasta, każdy region Polski oferuje coś wyjątkowego dla miłośników historii, architektury i sztuki. W tym artykule zabierzemy cię w podróż po Polsce i odkryjemy zabytki, o których być może nigdy nie słyszałeś, a które warto zobaczyć. Sprawdź, czy potrafisz przypisać je do odpowiednich lokalizacji!
QUIZ: Dopasuj zabytek do miasta. Komplet punktów zdobędą tylko nieliczni
2026-09-28 8:57
Polska kryje w sobie niesamowite zabytki, o których uczymy się na lekcjach historii. Potrafią zachwycić swoim pięknem i unikatowym charakterem. W naszym quizie przygotowaliśmy dla Ciebie 10 popularnych zabytków. Czy potrafisz dopasować je do miast, w których się znajdują? Sprawdź swoją wiedzę!
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