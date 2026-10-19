Piekielnie trudny quiz z ortografii. 5/10 to naprawdę dobry wynik!

Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych. Problemem jest pisownia "ó”, "u”, "ż”, "rz”, "h” czy "ch”. Zasady języka polskiego posiadają również kilka wyjątków i reguł, o których nie powinniśmy zapominać. Nauczyciele od najmłodszych lat starają się zrobić wszystko, byśmy znali zasady polskiej pisowni i nie popełniali błędów. Jeśli zdobędziesz w naszym quizie 100% punktów, staniesz się bezsprzecznym mistrzem ortografii! Obiecaj tylko, że nie będziesz korzystał z Google ani żadnego edytora tekstu, który podpowie ci, która forma jest poprawna.

Piekielnie trudny quiz z ortografii. Połowa puntów to już mistrzostwo Pytanie 1 z 10 Która odmiana słowa "gram" jest poprawna? 10 grama 10 gram 10 gramów Następne pytanie