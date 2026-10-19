Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych. Problemem jest pisownia "ó”, "u”, "ż”, "rz”, "h” czy "ch”. Zasady języka polskiego posiadają również kilka wyjątków i reguł, o których nie powinniśmy zapominać. Nauczyciele od najmłodszych lat starają się zrobić wszystko, byśmy znali zasady polskiej pisowni i nie popełniali błędów. Jeśli zdobędziesz w naszym quizie 100% punktów, staniesz się bezsprzecznym mistrzem ortografii! Obiecaj tylko, że nie będziesz korzystał z Google ani żadnego edytora tekstu, który podpowie ci, która forma jest poprawna.
Piekielnie trudny quiz z ortografii. 5/10 to naprawdę dobry wynik!
2026-10-19 13:20
Choć polska ortografia w ogromnym stopniu definiuje naszą tożsamość językową. Jednak nie sposób nie zauważyć, że jest naprawdę wymagająca. Postanowiliśmy stworzyć naprawdę trudny quiz, który sprawdzi, na jakim poziomie jest Wasza znajomość języka. Jeśli uda Wam się zdobyć chociaż połowę punktów, to zasługujecie na medal!
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