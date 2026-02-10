Arcytrudny quiz z polskiej literatury. Jeśli nie mieliście piątki z polskiego, nie odpowiecie nawet na połowę pytań

Polska literatura od wieków stanowi jedno z najważniejszych źródeł naszej kultury i tożsamości. Jej arcydzieła - od "Bogurodzicy" po współczesne powieści Olgi Tokarczuk - nie są jedynie artystycznymi osiągnięciami, ale także świadectwem historii, emocji i duchowości narodu. W czasach, gdy Polska znikała z mapy świata, to właśnie literatura pozwalała zachować wspólny język, pamięć i poczucie wspólnoty. Jeśli jesteście fanami polskiej literatury, ten quiz jest dla was!

i Autor: Freepik.com