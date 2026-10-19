"The Office PL" powraca. Data premiery 6. sezonu ujawniona

Zmiany w Kropliczance

Najnowszy sezon kultowego już "The Office PL" przyniesie bohaterom nowe wyzwania. Do Kropliczanki zawita Robert (Michał Sikorski), szycha z Warszawy, który wprowadzi spore zamieszania w pracowniczych układach. I chociaż Darek (Adam Woronowicz) uparcie apeluje o brak zmian, to są one nieuniknione. Bohaterowie serialu staną przed nowymi wyzwaniami, również takimi, które wykraczają poza świat siedleckiego biura. Wciąż będą jednak odzwierciedleniem polskiej codzienności, ponieważ to właśnie ona pisze najdziwniejsze scenariusze.

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"The Office PL" - co się wydarzy w 6. sezonie?

Miało nie być żadnych zmian, ale w Kropliczance właśnie nadchodzą nowe… Do Siedlec przyjeżdża Robert, ekscentryczny pracownik z Warszawy, który szybko wchodzi w biurowe układy i staje się obiektem fascynacji Michała. Pod hasłem "Kropliczanka 2030" zaczyna się walka o wpływy i stanowiska: Michał próbuje utrzymać władzę, Patrycja widzi szansę na zawodowy awans, a Darek znajduje się na życiowym zakręcie.

W tle narastają osobiste kryzysy - męskości, relacji i ambicji. W tym biurze nawet poważne sprawy szybko grzęzną w absurdzie, niezręczności i omyłkowo dobranych słowach. Jak zawsze w "The Office PL" – dużo swojskiego cringe'u, celnych obserwacji współczesności i humoru, który brzmi aż nazbyt znajomo.

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"The Office PL" - premiera i obsada

Nowe odcinki trafią do Canal+ już 6 listopada. Za szósty sezon "The Office PL" niezmiennie odpowiada zespół: Maciej Bochniak (reżyser) oraz scenarzyści - Jakub Rużyłło, Mateusz Zimnowodzki pod przewodnictwem Łukasza Sychowicza. W głównych rolach ponownie zobaczymy Piotra Polaka, Vanessę Aleksander, Adama Woronowicza, Kornelię Strzelecką, Rafała Kowalskiego, Adama Bobika, Monikę Kulczyk, Mateusza Króla, Monikę Obarę, Marcina Pempusia, Jana Sobolewskiego i Milenę Lisiecką. (informacja prasowa)