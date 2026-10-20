Nowa uczestniczka w Hotelu Paradise. Roksana była wcześniej w innym reality show!

Hotel Paradise 13 - co wiemy?

Trzynasty sezon reality show "Hotel Paradise" przyniósł sporo rewolucyjnych zmian. Akcja po raz kolejny rozgrywa się w egzotycznej Tajlandii, a główna nagroda dla zwycięzców wynosi tradycyjnie 200 tysięcy złotych na Ścieżce Lojalności. Największą nowością w historii formatu jest obecność dwóch prowadzących. Początkowe odcinki poprowadziła powracająca do show Klaudia El Dursi, po czym oficjalnie pożegnała się z randkowym formatem i przejęła rolę gospodyni "Top Model". Dalszą część sezonu poprowadziła Edyta Zając.

Zmianie uległy także zasady samej gry. Do programu wprowadzono element o nazwie Rajskie Tableau, czyli tajemniczą planszę z 13 kartami odkrywanymi podczas specjalnych ceremonii. Dodatkowo uczestnicy zyskali możliwość zdobywania dodatkowych nagród finansowych.

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Roksana w nowym Hotelu Paradise 13. Co o niej wiemy?

Roksana Opalińska z Łodzi na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie drobnej, subtelnej blondynki o tajemniczym spojrzeniu. Pod tą delikatną aparycją kryje się jednak niezwykle stanowcza i niezależna 22-latka. Mimo że unika kłótni, zawsze potrafi obronić własne zdanie. Choć naturalnie przyciąga męskie spojrzenia i wzbudza zazdrość innych kobiet, sama stawia na kobiecą solidarność - zamiast rywalizacji szuka w dziewczynach przyjaciółek.

Zawodowo łączy pracę biurową z fotomodelingiem, a w wolnym czasie pomaga dzieciom w ramach wolontariatu, jeździ konno, uprawia sporty wodne oraz zgłębia tajniki kryminologii. W relacjach nie daje się nabrać na tanie teksty na podryw, wybierając uważną obserwację gestów. Po dwóch nieudanych związkach wciąż czeka na prawdziwą miłość.

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Gdy w zapowiedzi odcinka w czwartek 15 października 2026 pokazano, kto wchodzi, internauci rozpoczęli szybkie poszukiwania, kim jest nowa uczestniczka. Ich obawy potwierdziło wejście dziewczyny do programu 19 października 2026. Roksana Opalińska jest znana widzom reality show - wystąpiła w 2. sezonie show Netflixa - Love Never Lies. Wtedy 19-latka zgłosiła się do programu ze swoim partnerem Markiem. Chcieli przepracować trudne emocje, z którymi sobie nie radzili w rzeczywistości. W trakcie show okazało się, że chłopak regularnie korzystał z portali randkowych, a o problemach w związku wolał rozmawiać z obcymi ludźmi, a nie partnerką. Choć w show deklarowali chęć walki o związek, od razu po powrocie do Polski ze sobą zerwali. W trakcie reuniona wyszło, że dziewczyna go zablokowało, co wywołało nie tylko jego oburzenie, ale również ich koleżanek z programu. Według nich Roksana poszła do Netflixa tylko po to, aby rozwinąć swoją karierę modelingową, a nie walczyć szczerze o związek, a Marek miał być środkiem do celu.