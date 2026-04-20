Małgorzata Socha dołącza do świata Blaupunkt

Gwiazda, która rozumie codzienność

Małgorzata Socha to nie tylko aktorka, ale również żona i matka, która doskonale rozumie, czym jest nowoczesny dom pełen życia. Małgorzata Socha łączy w sobie autentyczność, ciepło i styl – wartości, które są bardzo bliskie marce Blaupunkt.

Jej naturalny sposób komunikacji z fanami, ogromna rozpoznawalność i zaufanie, jakim obdarza ją polska publiczność, sprawiają, że jest idealną partnerką do testowania i promowania produktów, które realnie ułatwiają codzienne życie – od sprzętu kuchennego po systemy audio.

„Wybór Małgorzaty Sochy to dla nas naturalna decyzja. Szukaliśmy osoby, której wartości są zbieżne z DNA marki Blaupunkt – jakością, niezawodnością i bliskością z domem. Małgosia to kobieta, której Polacy ufają. Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie nową energię naszym produktom i dotrze do jeszcze szerszego grona odbiorców.”

– Tomasz Jakóbczyk, Founder & CEO, 2N-Everpol Sp. z o.o.

Zakres współpracy

Współpraca ma charakter kompleksowy i obejmuje działania w przestrzeni cyfrowej. Małgorzata Socha będzie testowała i prezentowała produkty Blaupunkt z dwóch kluczowych kategorii:

Małe AGD – ekspres do kawy, frytownica beztłuszczowa, czajniki, tostery i inne urządzenia kuchenne Blaupunkt, które czynią każdy dzień smaczniejszym.

Audio – głośniki, systemy domowego audio, radia i urządzenia sound, które wypełniają dom muzyką.

Działania obejmą współpracę w kanałach social media, w tym Instagramie i TikToku, a także udział w kampaniach contentowych i wizerunkowych prowadzonych przez 2N-Everpol.

Kim jest Małgorzata Socha?

Małgorzata Socha (ur. 23 kwietnia 1980 r. w Warszawie) to jedna z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych polskich aktorek. Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (2003), z pasją do aktorstwa od najmłodszych lat – karierę zaczynała jeszcze jako licealistka.

Jej pierwszą wielką rolą była postać Kate w serialu ‚Złotopolscy’, jednak ogólnopolską sławę przyniosła jej kultowa Violetta Kubasińska z serialu ‚BrzydUla’ – jedna z najbardziej ikonicznych postaci komediowych w historii polskiej telewizji. Od ponad dekady jest jedną z głównych twarzy serialu ‚Przyjaciółki’, gdzie wciela się w rolę Ingi Gruszewskiej.

Na swoim koncie ma ponad 30 ról serialowych i filmowych, w tym: Śniadanie do łóżka, Och Karol 2, Weekend, Wkręceni 2 czy Jak poślubić milionera. Jest również cenioną aktorką dubbingową – jej głos można usłyszeć m.in. w animacjach Smerfy oraz W głowie się nie mieści.

Prywatnie – żona i mama trojga dzieci: Zofii, Barbary i Stanisława. Aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się codziennością, inspiruje i bawi swoich fanów.

O firmie 2N-Everpol

2N-Everpol Sp. z o.o. to polska, rodzinna firma z ponad 30-letnią historią. Założona w 1992 roku, dziś jest oficjalnym dystrybutorem marki Blaupunkt w Polsce i Europie Wschodniej, a także wyłącznym dystrybutorem marki PRIME3 oraz produktów Audiotec Fischer.

W portfolio firmy znajdują się produkty z zakresu elektroniki użytkowej, małego AGD, elektronarzędzi, akcesoriów ogrodowych i pojazdów elektrycznych. 2N-Everpol prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną – m.in. poprzez sklep internetowy 2nstore.eu – a także wyjątkowe Centrum Entuzjastów Caravaningu, największe tego typu w Polsce.

Firma posiada nowoczesną siedzibę w Banioszy k/Warszawy (ul. Puławska 12) o powierzchni ok. 7000 m², zatrudnia ok. 80 wykwalifikowanych pracowników. Jest wielokrotnym laureatem tytułu Gazeli Biznesu i Diamentu Forbesa (od 2017 r.) – nagród dla najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce.

O marce Blaupunkt

Blaupunkt to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek elektroniki użytkowej w Europie, z historią sięgającą 1924 roku. Firma powstała w Berlinie pod nazwą Ideal i początkowo produkowała słuchawki – każda para była oznaczana niebieską kropką jako symbol jakości. Tak narodził się Blaupunkt (niem. niebieska kropka).

W 1932 roku marka wyprodukowała pierwsze w Europie samochodowe radio – model AS 5, który zapoczątkował erę car audio. Dziś Blaupunkt oferuje szerokie portfolio: car audio, home audio, małe AGD, klimatyzacje, pojazdy elektryczne, duże AGD i wiele więcej. W Polsce marka jest obecna od 1993 roku.

