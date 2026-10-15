Kaeyra i Kamil Kuroczko są parą. Piosenkarka znalazła uczucie w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" łączy pary. Uczucie zamiast wygranej

Treningi taneczne często stają się początkiem głębszych relacji, co udowodniły już wcześniejsze edycje "Tańca z Gwiazdami". Chociaż widzowie nieustannie doszukują się romansów między uczestnikami, nierzadko czułe gesty są jedynie efektem rzetelnego przygotowania do występów na parkiecie.

Zdarzały się jednak przypadki, gdy relacja z sali prób przenosiła się do życia prywatnego. Znakomitym dowodem na to jest historia Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Mimo że ich drogi z czasem się rozeszły i obecnie związani są z nowymi partnerami, przez długi czas stanowili niezwykle zgrane małżeństwo.

Siedemnasta odsłona show Polsatu okazała się wyjątkowo obfita w miłosne uniesienia. Zanim jeszcze ruszyły odcinki na żywo, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie ukrywali swoich uczuć. Dodatkowo, w trakcie przygotowań do występów, zaiskrzyło pomiędzy Katarzyną Zillmann a Janią Lesar, a także między Mikołajem Bagim Bagińskim i Magdaleną Tarnowską.

Trwa dziewiętnasty sezon tanecznego formatu. Jedną z gwiazd zaproszonych do udziału była Karolina Baran, znana szerszej publiczności pod pseudonimem Kaeyra. Odpadła z rywalizacji dość szybko, bo już w czwartym tygodniu, jednak zyskała nową miłość.

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Kaeyra i Kamil Kuroczko to nowa para show-biznesu

Od pewnego czasu w mediach krążyły plotki o zażyłości artystki z jednym z tancerzy. Wybrankiem Kaeyry nie okazał się jednak Kacper Rutka, z którym trenowała do kolejnych odcinków. Serce piosenkarki skradł Kamil Kuroczko, będący w tej edycji partnerem Joanny Jędrzejczak.

Jeszcze niedawno plotkowano o relacji wokalistki z Krzysztofem Zalewskim, ale ten etap należy już do przeszłości. Aktualnie gwiazda angażuje się w znajomość z Kamilem Kuroczką. Kaeyra potwierdziła te doniesienia w podcaście portalu Pudelek. Ujawniła, że wzajemne zainteresowanie pojawiło się już na etapie realizacji materiałów promocyjnych do programu. „Od razu zaczęło iskrzyć” - przyznała otwarcie.

Nie chcieliśmy nikomu mówić, bo my sami nie wiedzieliśmy, co będzie dalej. (...) Nawet nie wiedzieliśmy, czy jest o czym mówić. Wiedzieliśmy, że coś czujemy do siebie - tłumaczyła Baran.

Uczucie rozwijało się stopniowo w przerwach między wymagającymi treningami do odcinków na żywo. Karolina Baran przyznała, że jest zadowolona z faktu, iż nie została przydzielona w parze właśnie do Kuroczki.

Lepiej, bo naprawdę chciałam się zaangażować. Chciałam się skupić na pracy. To było dla mnie ważne, więc nawet dobrze, że nie byliśmy razem sparowani - dodała piosenkarka.

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