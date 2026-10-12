Paulina Sykut-Jeżyna w "Tańcu z Gwiazdami" kusiła w zmysłowej kreacji. Wygląda jak z obrazka i dobrze o tym wie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-12 22:08

Szósty odcinek 19. odsłony "Tańca z Gwiazdami" przyniósł widzom nie tylko taneczne emocje, ale też modowe zachwyty. Paulina Sykut-Jeżyna zaprezentowała się w kreacji, która bez wątpienia przejdzie do historii jako jedna z jej najbardziej zmysłowych stylizacji. 45-latka świetnie zdawała sobie sprawę ze swojego oszałamiającego wyglądu, o czym świadczy nagranie opublikowane w sieci.

Paulina Sykut-Jeżyna kusiła na potęgę w "Tańcu z Gwiazdami". Uwagę zwracał kusy topik

Za nami 6. odcinek najnowszej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Na parkiecie, walcząc o Kryształową Kulę, pozostało osiem duetów, a atmosfera z każdym tygodniem gęstnieje. Tym razem motywem przewodnim były gorące rytmy latynoskie, co znalazło odzwierciedlenie w strojach uczestników, jurorów oraz prowadzących. Wśród kreacji nawiązujących do klimatu karnawału wyróżniała się Julia Wieniawa, która wybrała wielobarwny, asymetryczny komplet z odsłaniającym brzuch topem. Podobny fason, eksponujący sylwetkę, wybrała współprowadząca show, Paulina Sykut-Jeżyna.

Prezenterka telewizyjna zaprezentowała się w dopasowanej, liliowej spódnicy maxi z podwyższonym stanem. Uzupełnieniem kreacji był połyskujący, srebrny mikrotop ozdobiony falbanami, który doskonale współgrał z blaskiem fleszy. Całość dopełniały swobodnie opadające włosy oraz pięknie podkreślona, złocista opalenizna 45-latki. Gwiazda wyglądała zniewalająco i wyraźnie czerpała z tego satysfakcję.

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Dowodem na to jest materiał zamieszczony na profilu prezenterki na Instagramie. Widać na nim, jak Paulina Sykut-Jeżyna idzie na plan "Tańca z Gwiazdami", wprawiając w wyraźny zachwyt mijanych współpracowników, a wszystko w rytm przeboju "Sexy And I Know It". Znajdziecie je TUTAJ.

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Kto pożegnał się z programem w szóstym odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

W kolejnej odsłonie tanecznych zmagań "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" swoje umiejętności zaprezentują:

  • Krzysztof Kwiatkowski w parze z Sarą Janicką,
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska u boku Krystiana Rzymkiewicza,
  • Piotr "Guma" Gumulec z Julią Suryś-Stromecką,
  • Helena Englert z Romanem Osadchiy,
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
  • Dominik Rupiński w duecie z Estelle François,
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska,
  • oraz Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem.

Do tej pory z programem rozrywkowym telewizji Polsat pożegnały się następujące pary:

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko, Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka, Matteo Brunetti i Izabela Skierska, a także Monika Borzym i Michał Kassin.

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Taniec z Gwiazdami 19 - odc. 6.
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Paulina Sykut-Jeżyna