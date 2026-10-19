Cindy Crawford w poruszającym wpisie żegna zmarłego syna. "Do zobaczenia, nasz drogi chłopcze"

Cindy Crawford przerywa milczenie po śmierci syna

Cindy Crawford mierzy się z niewyobrażalną stratą. Supermodelka pochowała swojego 27-letniego syna. Przez niemal miesiąc od tragedii rodzina nie zabierała głosu publicznie. W końcu milczenie zostało przerwane, a w internecie opublikowano wzruszające oświadczenie. Presley Gerber, syn Crawford i biznesmena Rande'a Gerbera, odszedł 20 września 2026 roku, krótko po tym, jak świętował 27. urodziny. Ta wieść wstrząsnęła bliskimi i fanami. Modelka zamieściła osobiste pożegnanie na Instagramie dopiero 18 października.

Na profilu gwiazdy udostępniono czarno-białe zdjęcie Presleya. Do portretu dołączono wspólny komunikat Cindy, Rande'a oraz Kai Gerber (córki pary). Zrozpaczeni bliscy przyznali, że są zdruzgotani utratą syna i brata. Zaznaczyli, że czują się niesamowicie szczęśliwi, mając go w swoim życiu przez te 27 lat. Nazwali Presleya "słodką, piękną duszę", otoczoną miłością.

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Ostatnie zdania wpisu są szczególnie poruszające:

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Presley Walker Gerber: 2 lipca 1999 – 20 września 2026. Jesteśmy pogrążeni w niewyobrażalnym bólu po stracie naszego ukochanego syna i brata. Czujemy się ogromnie szczęśliwi, że Presley był częścią naszego życia przez 27 lat. To cudowna, piękna dusza - ktoś, kto kochał i jest kochany, teraz i na zawsze. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, jak przeżywał swoje życie - z życzliwością i wrażliwością. Dziękujemy za ogrom miłości i wsparcia, które płyną od tak wielu osób - zarówno od tych, którzy znają i kochają naszą rodzinę, jak i od zupełnie obcych ludzi, którzy współodczuwają nasz ból. Do zobaczenia, nasz drogi chłopcze. Kochamy Cię na zawsze - Mama, Tata i Kaia.

Presley Gerber otwarcie mówił o swoim nałogu i walce

Presley Gerber, mimo młodego wieku, zapowiadał się świetnie. Wychowany w zamożnym, pełnym miłości domu, próbował swoich sił w branży modowej, pracując z prestiżowymi markami. Był też bratem Kai Gerber, która z sukcesem kontynuuje karierę matki na wybiegach. W ostatnich latach zmagał się jednak z poważnymi problemami.

Presley nie ukrywał swoich kłopotów ze zdrowiem psychicznym i uzależnieniem. Odszedł w ośrodku rehabilitacyjnym w Santa Monica. Dokładne przyczyny jego śmierci są objęte tajemnicą, a sprawą zajęły się odpowiednie służby.

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