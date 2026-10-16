Céline Dion jako Barbie. Twórcy lalki uhonorowali legendarny występ gwiazdy

Céline Dion zagrała w Paryżu swoje pierwsze koncerty od 2020 roku, przyciągając do stolicy Francji tysiące fanów z całego świata. Zmagająca się z poważną chorobą artystka zrobiła wszystko, by nie tylko wrócić na scenę i odzyskać bezpośredni kontakt z widownią, ale też przypomnieć o najważniejszych utworach i występach z przeszłości.

Céline Dion to ikona stylu. Ostatnio odtworzyła swoją kultową kreację

W ramach rezydentury w Paryżu powracająca gwiazda zagrała szereg koncertów, na których nie brakowało dopracowanych, pełnych elegancji strojów. Céline Dion słynie z zamiłowania do drogich i gustownych sukien, których miała na sobie dosłownie tysiące. Co więcej, w nietanich kreacjach od luksusowych marek prezentowała się nie tylko w paryskiej arenie, ale też podczas spotkań z fanami przed hotelem.

Prawdziwą sensację wzbudziła jednak suknia pieczołowicie przygotowana na jeden z ostatnich występów przed przerwą, która potrwa do maja 2027 roku. Céline Dion zaśpiewała ostatnio w wartej kilka tysięcy euro sukni marki Chanel, przygotowanej specjalnie dla niej po niemal 30 latach od występu w podobnej kreacji na 69. gali wręczenia Oscarów. Błyszcząca suknia, inspirowana tą z 1997 roku, zawiera ponad 11 tysięcy drobnych ozdób. To jednak nie jedyny powrót Dion do kultowych chwil z lat 90.

Piosenkarka jako Barbie. Motywem przewodnim... "Titanic"

Marka Barbie, wraz z firmą Mattel Creations, oficjalnie ogłosiły premierę nowej lalki w hołdzie dla Céline Dion. Zabawka odwzorowuje kreację gwiazdy na 70. gali Oscarów w 1998 roku, na której zaśpiewała ona legendarne "My heart will go on" z nagrodzonego wtedy przez Akademię Filmową "Titanica". Lalka ma nawet kultowy naszyjnik z niebieskim sercem! Jak piszą twórcy, Barbie inspirowana jednym z najbardziej znanych występów Céline Dion jest limitowana, ale można ją kupić w sklepach na całym świecie.