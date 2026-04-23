Wiosenne gotowanie w lekkim, sezonowym wydaniu. Spróbuj tych przepisów!

Wiosenne gotowanie coraz częściej oznacza zmianę codziennych nawyków i większą uważność na to, co trafia na talerz. Po sezonie treściwych i rozgrzewających dań przychodzi czas na menu oparte na warzywach i świeżych dodatkach. Chętniej wybieramy posiłki, które dodają energii, są lżejsze i pozwalają cieszyć się naturalnym smakiem składników. Kwiecień przynosi szeroki wybór produktów sezonowych, takich jak rzodkiewki, szczypiorek, natka pietruszki, roszponka, por, szparagi czy rabarbar. To one nadają potrawom kolor i wyrazistość, a jednocześnie świetnie sprawdzają się w szybkich śniadaniach, prostych obiadach czy przekąskach. Coraz częściej odchodzimy także od smażenia w dużej ilości tłuszczu, długiego i powolnego gotowania na rzecz pieczenia i nowocześniejszych metod przygotowania, które pozwalają podkreślić smak produktów i uzyskać apetyczną chrupkość.

Wiosna to moment, kiedy chętniej sięgamy po świeże warzywa, zioła i lżejsze formy przygotowywania posiłków. Zamiast ciężkiego smażenia częściej wybieramy pieczenie, które pozwala wydobyć naturalny smak składników i zachować ich świeżość. Air fryer świetnie wpisuje się w ten trend – umożliwia szybkie przygotowanie potraw, ograniczenie ilości tłuszczu i uzyskanie chrupkości, którą uwielbia wiele osób. To rozwiązanie szczególnie dobrze odpowiada na potrzeby codziennej kuchni, gdy zależy nam na prostych, sezonowych daniach pełnych smaku i różnorodnych tekstur. Sprawdza się od rana do wieczora – pozwala wygodnie przygotować śniadania, lunche, obiady, kolacje, a także przekąski czy desery – mówi Katarzyna Głuszyk, ekspertka marki Breville.

Wiosenne placki z halloumi

Ten przepis łączy chrupiące halloumi, świeże warzywa i kremowe dodatki w lekkiej, kolorowej odsłonie inspirowanej kuchnią śródziemnomorską. To świetna propozycja na lunch, kolację lub spotkanie przy wspólnym stole.

Składniki:

4 greckie placki typu flatbread,

1 łyżka oliwy z oliwek,

250 g sera halloumi, pokrojonego w plastry,

1 czerwona cebula, pokrojona w cienkie krążki,

2 łyżki octu z białego wina,

200 g tzatziki,

200 g hummusu,

garść greckich oliwek bez pestek, pokrojonych,

4 łyżeczki ziaren granatu,

8 pomidorków koktajlowych, pokrojonych,

2 duże garści rukoli lub roszponki,

miód do polania,

1 łyżka posiekanych pistacji.

Sposób przygotowania:

Osusz halloumi ręcznikiem papierowym i pokrój na cieńsze plastry. Pokrojoną cebulę zalej octem i odstaw na kilka minut do szybkiego zamarynowania. Posmaruj ser oliwą, ułóż w koszyku air fryera i piecz w temperaturze 200°C przez 8-10 minut, obracając w połowie czasu. W piekarniku przygotuj go w 220°C przez około 12-15 minut, również przewracając w trakcie pieczenia, a na patelni smaż na suchej, dobrze rozgrzanej powierzchni przez 2-3 minuty z każdej strony. Po przygotowaniu owiń halloumi folią, aby pozostało ciepłe. Placki skrop delikatnie wodą i podgrzej w urządzeniu przez około 5 minut w 200°C lub przez chwilę w piekarniku. Na ciepłych plackach rozsmaruj hummus i tzatziki, ułóż halloumi, a następnie dodaj marynowaną cebulę, oliwki, granat, pomidorki oraz wybraną sałatę. Całość polej odrobiną miodu i posyp pistacjami.

Zielone szparagi z chrupiącymi ziemniaczkami i sosem jogurtowo-cytrynowym

Szparagi to jeden z najbardziej wyczekiwanych smaków wiosny. W połączeniu z młodymi ziemniakami i lekkim, świeżym sosem tworzą prosty, sezonowy posiłek, który sprawdzi się zarówno na lunch, jak i szybki obiad. To propozycja pełna koloru, lekkości i naturalnych smaków.

Składniki:

1 pęczek zielonych szparagów,

500 g młodych ziemniaków,

2 łyżki oliwy z oliwek,

150 g jogurtu greckiego,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 ząbek czosnku, przeciśnięty przez praskę,

1 łyżka posiekanego koperku lub szczypiorku,

sól, pieprz,

opcjonalnie: garść roszponki lub mixu sałat.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dokładnie umyj i przekrój większe sztuki na połówki. Wymieszaj z 1 łyżką oliwy, solą i pieprzem. Piecz w air fryerze w 200°C przez około 18-20 minut, potrząsając koszykiem w połowie czasu. W piekarniku przygotuj je w 220°C przez około 30-35 minut, mieszając raz w trakcie pieczenia. Szparagi umyj i odłam zdrewniałe końcówki. Skrop pozostałą oliwą, dopraw solą i pieprzem. Dodaj do air fryera na ostatnie 6-8 minut pieczenia ziemniaków. W piekarniku piecz je osobno lub dołóż do ziemniaków na ostatnie 10-12 minut.W miseczce połącz jogurt grecki, sok z cytryny, czosnek oraz koperek lub szczypiorek. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Upieczone ziemniaki i szparagi przełóż na talerz, podawaj z sosem jogurtowo-cytrynowym. Całość możesz uzupełnić roszponką lub ulubioną sałatą.

Ciepłe crumble z rabarbarem i jabłkiem

Rabarbar to jeden z najbardziej charakterystycznych plonów pierwszych cieplejszych miesięcy. Jego przyjemna kwaskowość świetnie komponuje się ze słodyczą jabłek i chrupiącą kruszonką. To deser, który doskonale smakuje podany na ciepło – solo, z jogurtem lub gałką lodów.

Składniki:

350 g rabarbaru,

2 jabłka,

3 łyżki cukru lub miodu,

1 łyżeczka cukru waniliowego,

100 g mąki pszennej,

70 g płatków owsianych,

80 g zimnego masła,

2 łyżki brązowego cukru,

1/2 łyżeczki cynamonu,

opcjonalnie: jogurt naturalny, lody waniliowe lub mascarpone do podania.

Sposób przygotowania:

Rabarbar umyj, w razie potrzeby obierz i pokrój na kawałki. Jabłka obierz, usuń gniazda nasienne i pokrój w kostkę. Owoce wymieszaj z cukrem oraz cukrem waniliowym, a następnie przełóż do niewielkiego naczynia żaroodpornego.W misce połącz mąkę, płatki owsiane, brązowy cukier i cynamon. Dodaj zimne masło pokrojone w kostkę i rozetrzyj palcami do uzyskania kruszonki. Posyp owoce przygotowaną kruszonką. Piecz w air fryerze w 180°C przez około 18-22 minuty, aż wierzch będzie złocisty, a owoce miękkie i soczyste. W piekarniku piecz w 190°C przez około 30 minut. Podawaj na ciepło – z jogurtem naturalnym, mascarpone lub gałką lodów.Wiosenna kuchnia nie wymaga skomplikowanych receptur ani wielu godzin spędzonych przy gotowaniu. To przede wszystkim świeże składniki, prostota i smaki, które najlepiej oddają charakter sezonu. Wystarczy kilka dobrze dobranych produktów, by przygotować lekkie śniadanie, szybki obiad czy domowy deser. Pomocne okazują się także nowoczesne urządzenia, takie jak air fryery, które pozwalają gotować szybciej, wygodniej i z mniejszą ilością tłuszczu.