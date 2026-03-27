Wielkanocny ranking Ryanair. Gdzie Polacy wybierają się w pierwszych tygodniach kwietnia?

Julia Mościńska
2026-03-27 7:18

Ryanair, linia lotnicza nr 1 w Polsce sprawdziła, które kierunki cieszą się największą popularnością w okresie zbliżających się świąt wielkanocnych. Tradycyjnie szukamy kierunków ciepłych, by złapać trochę słońca. Z danych rezerwacyjnych1 wynika, że najczęściej wybieranym kierunkiem lotów w terminie od 1 do 8 kwietnia br. są Włochy. To tam urlop planuje spędzić prawie połowa pasażerów Ryanair (42%). Na drugim miejscu znalazła się Hiszpania, którą wybrało 22% pasażerów, natomiast podium zamyka Grecja (8%). W rankingu wysoko uplasowała się również Malta (6%).

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Duży biały samolot pasażerski unosi się w powietrzu tuż nad pasem startowym, z widocznym podwoziem i mocno świecącymi reflektorami pod dziobem, skierowanymi prosto w obiektyw. Słońce, znajdujące się za samolotem, tworzy silną poświatę i rozjaśnia centralną część nieba i pasa startowego, który pokryty jest białymi liniami. Po prawej stronie, w oddali, wznosi się ciemny budynek wieży kontrolnej, a po lewej, na horyzoncie, zarysy miejskich budynków i drzew.

Włochy okazały się liderem Wielkanocnego Rankingu Ryanair, przy czym to Mediolan (Bergamo oraz Malpensa), najmocniej skradł serca Polaków1 - tego kierunku dotyczy aż 26% wszystkich włoskich rezerwacji dokonywanych przez polskich podróżnych. Drugim najchętniej wybieranym miastem okazał się Rzym (11% zarezerwowanych podróży). Atrakcyjne dla turystów okazało się również Bari (9% wszystkich włoskich rezerwacji).

Hiszpanię wybrało 22% polskich turystów podróżujących liniami Ryanair. W zdecydowanej większości zdecydowali się oni spędzić święta w Alicante – ta destynacja stanowi 26% wszystkich hiszpańskich rezerwacji. Turyści z Polski chętnie decydowali się również na Malagę (19%). Bardzo dobra pogoda w Hiszpanii pozwala zaczerpnąć odrobiny słońca, dzięki czemu wolny czas można przeznaczyć na spacery po plaży Playa del Postiguet czy zwiedzanie najciekawszych miejsc korzystając przy tym z bogatej oferty okolicznych muzeów.

W planach Polaków na wielkanocne podróże pojawiły się także Francja (5%), Chorwacja (4%) i Portugalia (4%). Widać również duże zainteresowanie nowymi kierunkami w letniej siatce Ryanair, takimi jak Bratysława, Tirana, Rimini, Walencja czy Bukareszt.

W zestawieniu najpopularniejszych miast w analizowanym okresie pierwsze miejsce wśród wszystkich rezerwacji zajmuje Mediolan (11%), drugie Malta (6%) i Alicante (6%), następnie Rzym (5%), Paryż Beauvais (4%), Malaga (4%), Bari (4%) oraz Zadar (2%).

1 Udział miasta w ruchu do danego kraju

Polacy chętnie szukają możliwości zmiany otoczenia, a w okresie świąt wielkanocnych najchętniej wybierają podróż do Włoch, Hiszpanii, Grecji oraz na Maltę. Ma to związek z coraz przyjemniejszą pogodą, ale także wygodą. Bogata siatka połączeń Ryanair do tych krajów oraz relatywnie krótki czas lotu pozwalają bardzo elastycznie zaplanować zarówno dłuższy wyjazd, jak i spontaniczny city-break. Letni rozkład Ryanair startuje już 31 marca, a nasza tegoroczna oferta dla Polski jest rekordowa, jeśli chodzi o liczbę tras i dostępność miejsc. To także wiele nowości, takich jak Bratysława z Modlina, Budapeszt z Krakowa czy Tirana z Wrocławia, Katowic, Poznania i Gdańska. Tegoroczny rekordowy letni rozkład lotów z pewnością pozwoli znaleźć coś odpowiedniego zarówno dla miłośników eksplorowania, jak i fanów spokojnego relaksu - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE&Baltics w Ryanair.

