Wielkanocny ranking Ryanair. Gdzie Polacy wybierają się w pierwszych tygodniach kwietnia?

Włochy okazały się liderem Wielkanocnego Rankingu Ryanair, przy czym to Mediolan (Bergamo oraz Malpensa), najmocniej skradł serca Polaków1 - tego kierunku dotyczy aż 26% wszystkich włoskich rezerwacji dokonywanych przez polskich podróżnych. Drugim najchętniej wybieranym miastem okazał się Rzym (11% zarezerwowanych podróży). Atrakcyjne dla turystów okazało się również Bari (9% wszystkich włoskich rezerwacji).

Hiszpanię wybrało 22% polskich turystów podróżujących liniami Ryanair. W zdecydowanej większości zdecydowali się oni spędzić święta w Alicante – ta destynacja stanowi 26% wszystkich hiszpańskich rezerwacji. Turyści z Polski chętnie decydowali się również na Malagę (19%). Bardzo dobra pogoda w Hiszpanii pozwala zaczerpnąć odrobiny słońca, dzięki czemu wolny czas można przeznaczyć na spacery po plaży Playa del Postiguet czy zwiedzanie najciekawszych miejsc korzystając przy tym z bogatej oferty okolicznych muzeów.

W planach Polaków na wielkanocne podróże pojawiły się także Francja (5%), Chorwacja (4%) i Portugalia (4%). Widać również duże zainteresowanie nowymi kierunkami w letniej siatce Ryanair, takimi jak Bratysława, Tirana, Rimini, Walencja czy Bukareszt.

W zestawieniu najpopularniejszych miast w analizowanym okresie pierwsze miejsce wśród wszystkich rezerwacji zajmuje Mediolan (11%), drugie Malta (6%) i Alicante (6%), następnie Rzym (5%), Paryż Beauvais (4%), Malaga (4%), Bari (4%) oraz Zadar (2%).

1 Udział miasta w ruchu do danego kraju

Polacy chętnie szukają możliwości zmiany otoczenia, a w okresie świąt wielkanocnych najchętniej wybierają podróż do Włoch, Hiszpanii, Grecji oraz na Maltę. Ma to związek z coraz przyjemniejszą pogodą, ale także wygodą. Bogata siatka połączeń Ryanair do tych krajów oraz relatywnie krótki czas lotu pozwalają bardzo elastycznie zaplanować zarówno dłuższy wyjazd, jak i spontaniczny city-break. Letni rozkład Ryanair startuje już 31 marca, a nasza tegoroczna oferta dla Polski jest rekordowa, jeśli chodzi o liczbę tras i dostępność miejsc. To także wiele nowości, takich jak Bratysława z Modlina, Budapeszt z Krakowa czy Tirana z Wrocławia, Katowic, Poznania i Gdańska. Tegoroczny rekordowy letni rozkład lotów z pewnością pozwoli znaleźć coś odpowiedniego zarówno dla miłośników eksplorowania, jak i fanów spokojnego relaksu - powiedziała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE&Baltics w Ryanair.