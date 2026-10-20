Widoczny i dobrze ubrany. Jak przygotować się na jesienne spacery z pupilem?

Jesienią wiele spacerów odbywa się już po zmroku. Mgła, opady i mokra nawierzchnia dodatkowo utrudniają kierowcom oraz rowerzystom dostrzeżenie czworonoga. W tym okresie warto zadbać o wyposażenie, które znacznie zwiększy widoczność i bezpieczeństwo pupila.

Odblaski podstawą jesiennych spacerów

Ograniczona widoczność spacerującego pupila to podstawowy obszar wymagający uwagi opiekuna. Dlatego warto wyposażyć psa w obrożę, szelki lub smycz z elementami odblaskowymi, dzięki którym łatwiej dostrzegą go kierowcy i rowerzyści. Na nieoświetlonych trasach przyda się także niewielka zawieszka świecąca, mocowana do obroży lub szelek. Przed wyjściem warto sprawdzić, czy zawieszka działa, a odblaski nie są zasłonięte przez ubranie lub dłuższą sierść. O swoją widoczność powinien zadbać także opiekun, na przykład zakładając opaskę lub kamizelkę odblaskową.

Ubranie dopasowane do pogody i potrzeb psa

Nie każdy pupil potrzebuje dodatkowej warstwy ochronnej przy tej samej temperaturze. Na chłód bardziej narażone są między innymi psy małych ras, krótkowłose, starsze i mniej aktywne. Sygnałem, że zwierzę marznie, mogą być drżenie, podnoszenie łap, zwalnianie lub wyraźna niechęć do dalszego spaceru. W deszczowy dzień dobrze sprawdzi się lekkie okrycie chroniące przed wilgocią. Przy niższej temperaturze można sięgnąć po sweter, kurtkę puchową lub kamizelkę. Ubranie nie powinno uciskać szyi, obcierać ani ograniczać ruchów. W ramach jesiennej oferty w sklepach Maxi Zoo i na maxizoo.pl opiekunowie znajdą szeroki wybór kurtek i płaszczy przeciwdeszczowych, a także kurtek puchowych, kamizelek i swetrów. Dostępne są również modele z elementami odblaskowymi.

Autor: MadeInPR/ Materiały prasowe

Zadbaj o łapy i sierść

Wilgoć i drobne, ostre elementy mogą podrażniać opuszki. Po powrocie należy obejrzeć łapy pupila i dokładnie je osuszyć. Na trudniejsze trasy można wybrać ochraniacze. Warto pamiętać, że psa należy przyzwyczajać do nich stopniowo, zaczynając od krótkich prób w domu.

Również sierść nie powinna pozostawać mokra. Szczególnej uwagi wymagają brzuch, łapy, pachwiny i okolice uszu. Osuszanie po spacerze może ułatwić chłonny szlafrok, który pomoże również ograniczyć ilość wody i zabrudzeń roznoszonych po mieszkaniu.

Bezpieczny spacer zaczyna się przed wyjściem

Przed spacerem warto sprawdzić prognozę, wybrać trasę odpowiednią do warunków i upewnić się, że pies ma adresatkę z aktualnym numerem telefonu. Następnym krokiem jest właściwe zabezpieczenie widoczności i dostosowanie ubioru do pogody.

Produkty poprawiające widoczność takie jak odblaskowe obroże, szelki czy zawieszki oraz ubrania z jesiennej oferty Maxi Zoo, w tym płaszcze i kurtki przeciwdeszczowe, sweterki i ocieplane kurtki są dostępne w sklepach stacjonarnych i na stronie maxizoo.pl od 8 października do 4 listopada 2026 r. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Dobrze dopasowane akcesoria, obserwacja zachowania psa i kilka prostych nawyków wystarczą, aby jesienne spacery były bezpieczne oraz komfortowe, szczególnie po zmroku i podczas mniej sprzyjającej pogody.