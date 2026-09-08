Tylko we wrześniu i tylko na Wolt. DESEO stworzyło limitowany smak Blue Coconut

Blue Coconut to spotkanie świata delivery i food, w którym charakterystyczny kolor Wolt zyskał swój własny smak. Lody łączą kremową, śmietankową bazę z egzotyczną nutą kokosa, a ich wyrazisty niebieski odcień nawiązuje do identyfikacji wizualnej platformy. Produkt powstał we współpracy z warszawską marką cukierniczą DESEO.

Wrzesień nie musi oznaczać końca letnich smaków. Blue Coconut to efekt połączenia kreatywności DESEO z charakterystycznym światem Wolt. Chcieliśmy stworzyć smak, który przyciąga uwagę kolorem, ale przede wszystkim daje chwilę czystej przyjemności. Teraz użytkownicy mogą spróbować go przy okazji swojego zamówienia – mówi Sasha Vislaus, Communications Lead w Wolt Polska.

Aby skorzystać z promocji, należy skompletować w aplikacji Wolt koszyk o minimalnej wartości 45 zł, uwzględniając w nim Blue Coconut w cenie 27,35 zł. Podczas finalizacji zamówienia rabat odpowiadający pełnej wartości lodów zostanie naliczony automatycznie. Użytkownik otrzyma więc produkt bez dodatkowej opłaty i nie musi wpisywać kodu promocyjnego.

Lody można zamawiać z warszawskich lokali DESEO i DESEO Gelato Lab. Promocja obowiązuje do końca września lub do wyczerpania zapasów. Aktualną dostępność produktu w poszczególnych lokalach można sprawdzić bezpośrednio w aplikacji Wolt.