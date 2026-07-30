To jedna rzecz, której nie warto pakować do walizki. Może przysporzyć problemów na lotnisku

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-07-30 9:46

Pakowanie walizki przed wyjazdem często odbywa się w pośpiechu. Chcemy zabrać wszystko, co może przydać się podczas wakacji, przez co łatwo zapomnieć o zasadach obowiązujących na lotniskach. Tymczasem jeden niepozorny przedmiot może sprawić, że kontrola bezpieczeństwa znacznie się wydłuży, a w skrajnych przypadkach konieczne będzie jego pozostawienie. Warto o tym pamiętać jeszcze przed wyjściem z domu.

Otwarta walizka z ubraniami i parą skórzanych butów na hotelowym łóżku. O pakowaniu bagażu przeczytasz na portalu Eska.
Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI
  • Przygotowania do podróży, często realizowane w pośpiechu, mogą prowadzić do przeoczenia kluczowych regulacji, co w konsekwencji może znacząco skomplikować proces odprawy na lotnisku.
  • Istnieją uniwersalne wytyczne dotyczące rozmieszczenia przedmiotów w bagażu, których nieprzestrzeganie, mimo powszechnych przypomnień, często skutkuje niepotrzebnym stresem i opóźnieniami na lotnisku.
  • Podczas gdy niektóre kategorie przedmiotów są powszechnie znane z ograniczeń, inne, często mniej oczywiste, również mogą wzbudzić zainteresowanie służb bezpieczeństwa, prowadząc do wydłużonej kontroli i konieczności pozbycia się ich.
  • Wprowadzenie prostego nawyku dokładnego zweryfikowania zawartości bagażu przed wyruszeniem z domu może zapobiec wielu nieprzyjemnym niespodziankom na lotnisku i zapewnić znacznie spokojniejszy początek podróży.

Każda linia lotnicza i lotnisko przypominają o zasadach przewozu bagażu, jednak wiele osób wciąż popełnia te same błędy. Część przedmiotów można przewozić wyłącznie w bagażu rejestrowanym, inne powinny znaleźć się w bagażu podręcznym. Nieprzestrzeganie tych zasad może oznaczać niepotrzebny stres i opóźnienia podczas odprawy.

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Na to uważaj w trakcie pakowania

Choć większość podróżnych pamięta o limitach dotyczących płynów, znacznie rzadziej zwraca uwagę na inne przedmioty, które również mogą wzbudzić zainteresowanie służb bezpieczeństwa. W efekcie kontrola trwa dłużej, a część rzeczy trzeba wyrzucić jeszcze przed wejściem na pokład.

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Nigdy nie pakuj tego do walizki, jeśli lecisz samolotem

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest pakowanie powerbanka do bagażu rejestrowanego. Akumulatory litowo-jonowe, które znajdują się w powerbankach, ze względów bezpieczeństwa powinny być przewożone w bagażu podręcznym. Umieszczenie ich w walizce nadawanej do luku bagażowego może skończyć się koniecznością otwarcia bagażu, jego opóźnieniem, a nawet odmową przewozu tego przedmiotu. Warto również pamiętać, że niektóre linie lotnicze wprowadzają limity pojemności powerbanków, dlatego przed podróżą dobrze jest sprawdzić obowiązujące zasady. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnych problemów i stresu jeszcze przed rozpoczęciem urlopu. Przed zamknięciem walizki warto poświęcić kilka minut na sprawdzenie jej zawartości. Taki prosty nawyk pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku i sprawi, że podróż rozpocznie się znacznie spokojniej.

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