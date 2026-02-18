To imię oznacza "ognistą". W Polsce nosi je zaledwie 49 kobiet

W Polsce istnieje rzadkie żeńskie imię, będące odpowiednikiem popularnego imienia męskiego.

Imię to, wywodzące się od łacińskiego słowa "ogień", symbolizuje pasję i determinację.

Zaledwie 49 kobiet w Polsce nosi to unikatowe imię.

Język polski jest bardzo elastyczny i bogaty pod względem słowotwórstwa. Widać to wyraźnie także w imionach - wiele imion męskich posiada swoje żeńskie odpowiedniki. Wiele z tych form, jak np. Stanisław - Stanisława, Władysław - Władysława, Franciszek - Franciszka, są nam doskonale znane i funkcjonują w tradycji od lat. Jednak niektóre żeńskie odpowiedniki imion męskich nie cieszą się tak wielką popularnością, jak ich męskie odpowiedniki. Wśród nich znajduje się imię Ignacja, które jest żeńskim odpowiednikiem na męską formę Ignacy.

Ignacja - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Ignacja wywodzi się od łacińskiego imienia Ignatius, które z kolei pochodzi od słowa "ignis", oznaczającego "ogień". Imię to niesie więc ze sobą symbolikę płomienia, żaru, gorliwości i pasji. Może być interpretowane jako "ognista", "pełna żaru", "płomienna" lub "ta, która ma w sobie ogień". Inna teoria głosi, iż imię Ignacja łączy to imię z nazwą łacińskiego rodu Egnacjuszów (Egnatii).

Charakterystyka osób noszących imię Ignacja

Kobiety noszące imię Ignacja często charakteryzują się silną osobowością, niezależnością i determinacją. Są to osoby ambitne, energiczne i pełne pasji, które dążą do realizacji swoich celów. Mają w sobie wewnętrzny ogień, który napędza je do działania i pokonywania przeszkód. Ignacje bywają także inteligentne, kreatywne i obdarzone silną intuicją. Cenią sobie prawdę, sprawiedliwość i lojalność. Mogą być nieco uparte i niezależne, ale zawsze kierują się dobrymi intencjami.

Popularność imienia Ignacja w Polsce

Imię Ignacja w Polsce posiada unikalne brzmienie, bogatą historię i głębokie znaczenie, to nie cieszy się ono ogromną popularnością w Polsce, w przeciwieństwie do jego męskiego odpowiednika Ignacy, które w Polsce nosi 48 815 mężczyzn. Według rejestru danych PESEL imię Ignacja w Polsce nosi zaledwie 49 kobiet, co plasuje je na odległej, 2216. pozycji wśród najpopularniejszych imion w kraju. W ubiegłym roku, podobnie, jak w roku 2024, otrzymało je jedynie 2 dziewczynki.