To imię oznacza "nowy dzień". W Polsce nadawane jest coraz rzadziej

Mowa o imieniu Dagna - wyjątkowym imieniu żeńskim o skandynawskich korzeniach. W Polsce nie należało ono nigdy do najczęściej nadawanych imion żeńskich. Według rejestru PESEL w ubiegłym roku nadano je jedynie 5 razy, a obecnie w kraju nosi je zaledwie 650 kobiet. Najpopularniejszą znaną nam osobą, która nosiła to imię w jego oryginalnej wersji była Dagny Juel - ukochana pisarza i poety okresu Młodej Polski - Stanisława Przybyszewskiego.

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Imię Dagna - pochodzenie i znaczenie

Imię Dagna wywodzi się z języków nordyckich, a jego źródłosłów związany jest ze staronordyckim imieniem Dagny, które powstało z połączenia słów dag - "dzień" oraz ny - "nowy". W dosłownym tłumaczeniu Dagna może oznaczać "nowy dzień" lub "dzień, który nadchodzi". To imię niesie więc ze sobą pozytywne konotacje: nadzieję, odrodzenie, świeży początek. Osoby o imieniu Dagna często opisywane są jako silne, niezależne i zdecydowane. Cechuje je duża wrażliwość, ale jednocześnie determinacja w dążeniu do celów. Dagna bywa postrzegana jako kobieta tajemnicza, nieco zamknięta w sobie, ale lojalna wobec bliskich i wierna swoim wartościom. To imię dobrze pasuje do osób twórczych, oryginalnych i ambitnych.

Imieniny i forma męska imienia Dagna

Imieniny Dagny obchodzone są najczęściej 24 września, choć niektóre kalendarze podają również inne daty. Imię nie posiada popularnej formy męskiej, choć niekiedy wskazuje się na związki z popularnym w krajach skandynawskich imieniem Dag, czyli "dzień". Co ciekawe, w Polsce wiele osób myli to imię z Dagmarą, które, mimo iż może mieć podobną formę zdrobniałą - Daga - ma zupełnie inne pochodzenie i znaczenie.

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