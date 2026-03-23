Te rośliny wabią mrówki jak magnes. Niemalże każdy ma je w swoim ogrodzie

Mrówki w ogrodzie mogą stać się uciążliwe, choć pełnią ważną rolę w ekosystemie.

Niektóre rośliny oraz warunki w ogrodzie, silnie przyciągają mrówki.

Odkryj, jak skutecznie ograniczyć obecność mrówek, nie rezygnując z ulubionych roślin.

Mrówki, choć pożyteczne, dla wielu ogrodników stają się prawdziwą zmorą. Ich obecność w ogrodzie, choć na pierwszy rzut oka niewinna, może prowadzić do szeregu problemów - od podkopywania korzeni roślin, przez uszkadzanie ścieżek i tarasów, po przyciąganie innych szkodników, dla których mrówki są pożywieniem. Co gorsza, sami często nieświadomie zapraszamy je do naszych ogrodów, sadząc rośliny, które mrówki wprost uwielbiają. Z pewnością będziecie zdziwieni, gdyż większość z nas w swoich zielonych oazach posiada wspomniane okazy.

Zobacz także: W twoim ogrodzie zagnieździły się mrówki? Ten domowy trik sprawi, że szybko się wyniosą. Sposób na mrówki w ogrodzie

Murator Ogroduje: Jak zaplanować rabatę (porada)

Mrówki uwielbiają te rośliny. Przyciągają je jak magnes

Najczęstszym powodem obecności mrówek są rośliny zasiedlane przez mszyce. Do takich należą m.in. róże, porzeczki, jabłonie czy młode pędy wielu roślin ozdobnych i warzywnych. Mszyce wydzielają słodką substancję zwaną spadzią (rosą miodową), która jest dla mrówek prawdziwym przysmakiem. W zamian za to mrówki chronią mszyce przed drapieżnikami, tworząc z nimi swoisty "układ współpracy". Dlatego tam, gdzie pojawiają się mszyce, bardzo szybko można zauważyć również mrówki. Mrówki przyciągają także rośliny wydzielające nektar poza kwiatami, tzw. nektarniki pozakwiatowe. Występują one m.in. u niektórych gatunków piwonii, fasoli czy wiśni. Słodkie wydzieliny stanowią dla mrówek łatwo dostępne źródło pożywienia, dlatego chętnie odwiedzają takie rośliny. Kolejnym czynnikiem są opadające owoce i resztki roślinne. Drzewa owocowe, takie jak śliwy, jabłonie czy grusze, mogą przyciągać mrówki, zwłaszcza gdy dojrzałe owoce spadają na ziemię i zaczynają fermentować. Cukry zawarte w owocach stanowią dla nich silny wabik. Nie bez znaczenia są również same warunki w ogrodzie. Mrówki chętnie zakładają gniazda w suchych, nasłonecznionych miejscach - np. pod kamieniami, w szczelinach gleby czy przy korzeniach roślin. Jeśli ogród oferuje im zarówno schronienie, jak i łatwy dostęp do pożywienia, szybko staje się dla nich idealnym środowiskiem do życia.

Jeśli chcemy, aby mrówki omijały nasz ogród, nie musimy rezygnować z wymienionych roślin. Wystarczy regularnie kontrolować nasz ogród, likwidować mszyce, pozbywać się owoców spod drzew. Warto także posadzić takie rośliny, jak mięta, lawenda, nagietek, czosnek czy wrotycz, które mają zapach, który mrówki nie lubią. Posadzenie ich w pobliżu roślin atrakcyjnych dla mrówek może pomóc pozbyć się niechcianych gości.

