Solaris doczekał się oficjalnego kieliszka

Solaris od lat jest najpopularniejszą odmianą w Polsce – zarówno pod względem areału, jak i konsumenckich preferencji. Choć uprawia się go w wielu krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Danii, w ostatnich 15 latach stała się wizytówką przede wszystkim polskiego winiarstwa. Nic dziwnego, że to właśnie on doczekał się pierwszego kieliszka stworzonego z myślą o polskim winie. Jego producentem jest Krosno Glass, najbardziej znana polska huta szkła, która zaprosiła do współpracy Winnicę Turnau.

Wybór był nieprzypadkowy. Solaris Winnicy Turnau jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych klasyków polskiego winiarstwa. W Baniewicach, gdzie mieści się siedziba tego zachodniopomorskiego producenta, znajduje się prawdopodobnie największa parcela tego szczepu na świecie.

Bardzo się cieszymy, że możemy współtworzyć pierwszy na świecie kieliszek dla solarisa, w dodatku wykonany ze szkła kryształowego i w tak doborowym towarzystwie – powiedział Jacek Turnau, prezes Winnicy Turnau. Jego powstanie poprzedziła nasza wizyta w Krośnie, podczas której szczegółowo analizowaliśmy różne warianty, poszukując kształtu, który pozwoli czerpać z tej odmiany to, co najlepsze. W efekcie powstał kieliszek, który nie tylko został mocno dopracowany pod kątem sensorycznym, ale także świetnie wygląda.

Autor: BardzoKontent/ Materiały prasowe

Kształt kieliszka został zaprojektowany z myślą o ekspresji walorów solarisa. Ma podkreślić jego owocowy charakter, wydobyć pełne spektrum jego aromatów i pozwolić w pełni cieszyć się jego świeżością. Znakami rozpoznawczymi kieliszka są smukła sylwetka i długa, cienka nóżka, które nadają kieliszkowi elegancji. Na czaszy znajdziemy też logo solarisa, zaprojektowane przez Luksa Piekuta, jednego z najbardziej znanych projektantów etykiet i identyfikacji wizualnych współpracujących z polskimi winiarzami.