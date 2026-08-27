Ryanair ujawnia TOP 3 kierunki sezonu letniego 2026

Sztokholm, Szwecja: Rozciągający się na 14 wyspach Sztokholm z łatwością łączy w sobie urok kolorowej starówki z nowoczesnym skandynawskim stylem. Warto pospacerować po brukowanych uliczkach Gamla Stan, odkryć światowej klasy muzea i królewskie zabytki lub zrelaksować się w nadbrzeżnych kawiarniach i na zielonych terenach miasta. Z długimi letnimi dniami i przepięknym archipelagiem w pobliżu, Sztokholm jest idealnym miejscem na niezapomniany wypoczynek.

Do Sztokholmu dolecisz z Gdańska, Krakowa, Poznania, Warszawy (Modlin) i Wrocławia

Katania, Włochy: Położona u podnóża imponującej Etny, na wschodnim wybrzeżu Sycylii, Katania zachwyca barokową architekturą, tętniącymi życiem targami i przepyszną kuchnią sycylijską. Odkrywaj historyczne place, skosztuj lokalnych specjałów i rozkoszuj się śródziemnomorskim klimatem. Miasto to stanowi również idealną bazę wypadową do zwiedzania wulkanicznych krajobrazów, malowniczych nadmorskich miasteczek oraz pięknych plaż wschodniej Sycylii.

Do Katanii można dolecieć z Katowic, Krakowa i Warszawy (Modlin)

Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania: Złote plaże, imponujące górskie krajobrazy i całoroczne słońce sprawiają, że Gran Canaria ma coś do zaoferowania każdemu urlopowiczowi. Można się tutaj zrelaksować nad brzegiem Atlantyku, zobaczyć spektakularne wydmy w Maspalomas lub odkrywać urocze wioski i malownicze szlaki turystyczne. Jeśli dodamy do tego tętniące życiem kurorty, przepyszną kuchnię regionalną i wieczorne imprezy, łatwo zrozumiemy dlaczego wyspa ta pozostaje niezmiennym faworytem wśród letnich destynacji.

Na Wyspy Kanaryjskie dolecimy z Krakowa

Chociaż wakacje powoli się kończą, to wciąż jest mnóstwo czasu by zarezerwować jeszcze kolejną podróż! Niezależnie od tego, czy szukasz piaszczystych plaż, tętniących życiem metropolii, zapierających dech w piersiach krajobrazów, czy niezapomnianych wrażeń kulturalnych, bogaty rozkład lotów Ryanair na lato 2026 r. oferuje mnóstwo przystępnych cenowo opcji w całej Europie i poza nią. Dzięki ponad 300 trasom dostępnym z Polski nigdy nie było lepszego momentu, aby spakować walizki i jak najlepiej wykorzystać resztę sezonu letniego. Zachęcamy do rezerwacji podróży za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej Ryanair.