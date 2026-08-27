Zaćmienie Słońca rozpędziło turystykę w 2026 r. Dokąd polecieć za rok, by zobaczyć najdłuższą ciemność stulecia?

Dla wielu podróżników samo miejsce nie jest już wystarczającym powodem do wyjazdu. Coraz większe znaczenie mają wydarzenia i doświadczenia, których nie można przeżyć na co dzień. 12 sierpnia 2026 r. tysiące odkrywców podróżowało do miejsc znajdujących się na trasie całkowitego zaćmienia, a Hiszpania stała się jednym z głównych kierunków dla tzw. astroturystyki.

Zainteresowanie było widoczne również w danych internetowego biura podróży eSky Group. W przypadku Hiszpanii liczba zarezerwowanych pakietów Lot+Hotel na pobyt obejmujący 12 sierpnia wzrosła o 106 proc. r/r., a sprzedaż samych lotów zwiększyła się o 119 proc. Jeszcze bardziej eksplodowało zainteresowanie Islandią – liczba sprzedanych biletów lotniczych była tam aż o 178 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Zaćmienie Słońca to podręcznikowy przykład zjawiska, które nazywamy event-driven tourism. Coraz częściej nie wybieramy kierunku wyłącznie dlatego, że chcemy w nim odpocząć czy go zwiedzić, ale dlatego, że w konkretnym miejscu i czasie możemy przeżyć coś wyjątkowego. Tegoroczne dane pokazują, że podróżnicy są gotowi zaplanować wyjazd wokół jednego, niepowtarzalnego wydarzenia. W eSky Group obserwujemy, że współczesny podróżnik nie szuka już tylko kierunku na mapie, ale konkretnego momentu o wysokim poziomie emocji. Co to oznacza w praktyce? To sytuacja, w której zwrot z inwestycji w podróż nie jest mierzony standardem hotelu, ale siłą przeżycia, które zostaje z nami na lata – mówi Marcin Starkowski, Group PR Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Kolejne zaćmienie już 2 sierpnia 2027 r.

Miłośnicy astronomii nie muszą czekać długo na kolejną okazję. 2 sierpnia 2027 r. nastąpi kolejne całkowite zaćmienie Słońca, którego pas całkowitości obejmie m.in. południową Hiszpanię, Maroko i Egipt. Na Półwyspie Iberyjskim będzie widoczne m.in. w części Andaluzji oraz w Ceucie i Melilli. Jednak uwaga podróżników skupi się przede wszystkim na Egipcie, gdzie całkowita faza potrwa nawet 6 minut i 23 sekundy, co czyni to zaćmienie jednym z najdłuższych w tym stuleciu.

To właśnie Hiszpania, Maroko i Egipt, kierunki łączące możliwość obserwacji zaćmienia z typowym urlopem i dodatkowymi atrakcjami turystycznymi, mogą w przyszłym r. znaleźć się w centrum zainteresowania podróżników poszukujących najlepszego miejsca do obserwacji zjawiska.

Widzimy coraz wyraźniej, że podróżowanie wokół konkretnych wydarzeń staje się osobnym trendem. Zaćmienie jest tego szczególnie ciekawym przykładem, bo jego data i miejsce są znane z wieloletnim wyprzedzeniem. Spodziewamy się zatem, że w przypadku 2 sierpnia 2027 r. proces planowania wyjazdów rozpocznie się znacznie wcześniej niż w przypadku standardowych wakacji. Dla wielu osób będzie to nie tylko podróż do Hiszpanii, Maroka czy Egiptu, ale przede wszystkim wyprawa po wyjątkowe doświadczenie. Te kilka minut całkowitej ciemności w środku dnia mogą być warte więcej niż dwa tygodnie tradycyjnego urlopu – dodaje Marcin Starkowski, ekspert eSky Group.

Podróż po doświadczenia

Rosnące zainteresowanie zaćmieniem wpisuje się w szerszą zmianę zachowań turystycznych. Podróżnicy coraz częściej szukają powodów, by odwiedzić konkretne miejsce właśnie w określonym czasie – mogą to być wydarzenia sportowe, koncerty, festiwale, spektakularne zjawiska naturalne czy wydarzenia kulturalne.

W przypadku astroturystyki dodatkowym czynnikiem jest jej wyjątkowość. Całkowite zaćmienie widoczne z danego miejsca jest zjawiskiem krótkim i niepowtarzalnym, dlatego dla jego obserwatorów sama podróż staje się częścią doświadczenia. Tegoroczne zainteresowanie Hiszpanią i Islandią pokazuje, że astrotourism może być coraz istotniejszym impulsem do planowania wyjazdów.