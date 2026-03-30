Pyszne.pl przełamuje tabu w szybkich dostawach nawiązując współpracę z Pink Shop, największą siecią sklepów erotycznych w Polsce

Współpraca na starcie obejmie aż 14 lokali Pink Shop w dziewięciu kluczowych miastach: Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Dąbrowie Górniczej, Tychach, Gdyni, Lublinie, Katowicach i Kielcach. Plany rozwoju sieci Pink Shop obejmują kolejne miasta, co w przyszłości pozwoli na dalsze rozszerzenie zasięgu współpracy. Użytkownicy Pyszne.pl zyskają dostęp do bogatej oferty partnera, a platforma umocni się na pozycji lidera w dostawach produktów dostarczanych szybko i bezpośrednio pod same drzwi.

Decyzja o współpracy z Pyszne.pl była dla nas strategicznym wyborem w kontekście dążenia do równomiernego rozwoju wszystkich kanałów omnichannel. Jako lider w swojej branży, Pink Shop jest już obecny na innych platformach. Uzyskanie dostępu do bardzo dużej bazy lojalnych użytkowników Pyszne.pl i do zaawansowanej technologii, jaką posługuje się Pyszne.pl, otwierają przed nami zupełnie nowe możliwości dotarcia do klienta – komentuje Michał Milanowski, pełnomocnik zarządu ds. Q-commerce w Pink Shop. Wierzymy, że razem możemy skutecznie odpowiedzieć na potrzeby rynku, jak również kontynuować misję przełamywania tabu i normalizacji rozmowy o intymności jako ważnym elemencie zdrowego stylu życia i dobrostanu. Zgadzamy się co do tego, że przyszłość handlu to maksymalne dopasowanie do potrzeb każdego konsumenta.

Dyskrecja i wygoda napędzają rynek

Dynamiczny rozwój oferty pozarestauracyjnej na Pyszne.pl, która obejmuje już ponad 1,5 tys. partnerów, pokazał, że polscy konsumenci są gotowi i oczekują możliwości zamawiania z dostawą produktów ze wszystkich możliwych kategorii. Jak pokazują wewnętrzne dane Pyszne.pl, kategorie wymagające szczególnej delikatności, takie jak produkty z sex shopów, notują rosnące zainteresowanie. Klienci cenią sobie możliwość anonimowego zakupu bez wychodzenia z domu i otrzymania produktów w czasie krótszym niż godzina.

Naszą ambicją jest, by Pyszne.pl było synonimem maksymalnej wygody, niezależnie od tego, czy klient potrzebuje gorącej pizzy, zakupów spożywczych na kolację, kwiatów na specjalną okazję, czy właśnie produktów erotycznych. Wejście w tę kategorię to naturalna konsekwencja naszej strategii rozwoju w kierunku q-commerce – mówi Przemysław Biedrzycki, dyrektor ds. nowych kategorii w Pyszne.pl. – Obserwujemy rynek i widzimy, że klienci coraz śmielej eksplorują zakupy online w segmentach, gdzie dyskrecja i szybkość są na wagę złota. Nasza zaawansowana logistyka i technologia pozwalają nam nie tylko sprostać tym oczekiwaniom, ale wyznaczyć dla nich zupełnie nowy, wyższy standard szybkich dostaw.

i Autor: Pyszne.pl/ Materiały prasowe

Docelowo zamówienia produktów z sektora pozagastronomicznego mają stanowić nawet 15-20% wszystkich zamówień na Pyszne.pl. Przykłady z innych rynków europejskich, gdzie szybkie dostawy szerokiej gamy produktów (w tym erotycznych) są już standardem, wskazują, że jest to naturalny kierunek rozwoju dla całego sektora.

Erotyka wychodzi ze strefy tabu

Decyzja o wejściu w ten segment rynku znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich badaniach. Jak wynika z „Narodowego Raportu o Seksualności 2024”, Polacy coraz odważniej podchodzą do tematu seksualności – ponad 80% uważa, że należy walczyć w z tabu w życiu seksualnym. Ta otwartość obejmuje również gadżety erotyczne; korzystanie z nich deklaruje już prawie co drugi Polak.

Kluczowy staje się jednak kanał dystrybucji. Rosnąca popularność zakupów online w tej kategorii podyktowana jest i potrzebą dyskrecji i ogólnym rozwojem q-commerce. Badanie SW Research “czy i jak Polacy korzystają z gadżetów erotycznych?” z 2024 roku pokazuje, że już co 20. Polak zamawia produkty erotyczne z ekspresową dostawą tego samego dnia, co dowodzi istnienia wyraźnej potrzeby, na którą Pyszne.pl bezpośrednio odpowiada.

i Autor: Pyszne.pl/ Materiały prasowe

Od żelu po bieliznę erotyczną – wszystko w zasięgu kilku kliknięć

Oferta Pink Shop na Pyszne.pl obejmie najpopularniejsze kategorie produktów, odpowiadając na szerokie spektrum potrzeb klientów. Wśród dostępnych artykułów znajdą się m.in.:

Drogeria erotyczna: żele, lubrykanty, prezerwatywy

Suplementy diety dla kobiet i mężczyzn, wspomagające libido i witalność

Perfumy z feromonami damskie i męskie

Akcesoria dla kobiet i mężczyzn

Produkty prozdrowotne: jajeczka do treningu mięśni Kegla czy masażery prostaty

Gry planszowe i towarzyskie, w tym gry erotyczne

Bielizna erotyczna i produkty do higieny intymnej

Aby uczcić start współpracy, Pyszne.pl i Pink Shop przygotowały szereg atrakcji dla klientów, w tym akcje rabatowe na wybrane produkty, opcje bezpłatnej dostawy oraz vouchery i karty podarunkowe na zakupy w sklepach Pink Shop za pośrednictwem platformy.

Nawiązanie partnerstwa z siecią Pink Shop to kolejny dowód na to, że Pyszne.pl konsekwentnie realizuje wizję, w której kurierzy w pomarańczowych strojach dostarczają „wszystko, co zmieści się do plecaka” – od jedzenia, przez produkty spożywcze, drobną elektronikę i kwiaty, aż po asortyment z tak wyspecjalizowanych kategorii jak akcesoria erotyczne.