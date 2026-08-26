Popeyes odpala Pickle Menu i testuje miłość Polaków do ogórków! 12 plastrów w kanapce i shot z zalewy.

Podczas gdy na rynku gastronomicznym ogórek kiszony czy konserwowy bywa jedynie skromnym dodatkiem do dań, Popeyes wywraca tę zasadę i czyni z niego absolutną gwiazdę sezonu. Dla Millenialsów to powrót do smaków dzieciństwa i rodzinnych tradycji kiszenia, z kolei dla Generacji Z odważna fuzja smaków i kolejny viralowy food trend z TikToka, który wreszcie można przetestować w realu.

W ramach oferty trwającej od 25 sierpnia w restauracjach Popeyes pojawią się:

Pickle Sandwich (22,95 zł): flagowa maślana brioszka z chrupiącym kurczakiem, skrywająca aż 12 plasterków wyrazistych, chrupiących pikli, do tego bestsellerowy sos Ranch, plasterek sera i majonez,

Fried Pickles (12,95 zł): smażone pikle w chrupiącej panierce - klasyk z południa Stanów Zjednoczonych, który po raz pierwszy oficjalnie debiutuje w ogólnopolskiej sieci,

Pickle Lemonade (12,95 zł): odważna wariacja na temat klasycznej, domowej lemoniady Popeyes, wzbogacona sokiem z pikli oraz dwoma plastrami ogórka wewnątrz kubka,

Sos Pickle Ranch: kultowy kremowy sos ranch z kawałkami pikli, dostępny w dużych formatach: 200 g w cenie 16,95 zł oraz 500 g w cenie 29,95 zł,

Pickle Shot (2,00 zł): pozycja z tzw. „secret menu”, dostępna wyłącznie dla użytkowników aplikacji mobilnej marki – intensywny, czysty shot z soku z pikli dla najbardziej bezkompromisowych smakoszy.

W tej ogórkowej rewolucji weźmie udział niekwestionowana królowa tego tematu w polskim internecie – twórczyni internetowa Aleksandra (@aleksandrags), znana z TikToka i Instagrama ze swojej bezgranicznej pasji do ogórków. W ramach kampanii Ola na jeden dzień przejmie stery w kuchni i wcieli się w rolę pracownika Popeyes, sprawdzając od kuchni proces powstawania nowości. Na tym jednak nie koniec, wspólnie z siecią Aleksandra wraz z mamą, dla swoich najwierniejszych fanów, poprowadzi specjalne, dedykowane warsztaty z przygotowywania domowych ogórków.

W Polsce nie trzeba nikogo przekonywać do ogórków. Wychowaliśmy się na tych ze słoika, a woda z kiszenia to u nas napój regeneracyjny. Dlatego po sukcesie oferty w amerykańskich lokalach Popeyes wprowadzamy Pickle Menu do Polski, stawiając ogórka na pierwszym planie – mówi Kamila Węcka, Marketing Manager Popeyes Polska. Zamiast jednego symbolicznego plasterka, wkładamy do kanapki tuzin, wrzucamy je w panierkę, a nawet dokładamy do lemoniady. To połączenie naszej nowoorleańskiej kuchni z polskim uwielbieniem do kwasowości. Sprawdźmy, jak daleko sięga ta miłość! – dodaje.

Oferta Pickle Menu będzie dostępna we wszystkich restauracjach Popeyes w Polsce w dniach od 25 sierpnia do 22 września 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Popeyes®, obecny na rynku od 1972 roku, zasłynął na całym świecie dzięki wyjątkowej recepturze marynowania kurczaka przez 12 godzin w mieszance inspirowanej Luizjaną oraz chrupiącej panierce.