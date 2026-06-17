Pepco zwiększa swoje możliwości logistyczne w Europie dzięki nowemu centrum dystrybucyjnemu koło Gdańska

Obiekt został zaprojektowany tak, aby wspierać dalszy rozwój sieci sklepów, wzmacniać efektywność łańcucha dostaw w Polsce oraz usprawniać obsługę w Europie Północnej i Środkowej.

Inwestycja oznacza powstanie szóstego centrum dystrybucyjnego w sieci Pepco i jest kolejnym krokiem w budowie bardziej skalowalnego i odpornego zaplecza logistycznego w Europie. Lokalizacja Barniewic została wybrana ze względu na dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni oraz rozwinięte połączenia drogowe, tworząc solidną bazę dla przepływów krajowych i intermodalnych.

Centrum dystrybucyjne w Gdańsku będzie obsługiwać setki sklepów w Polsce, zwiększy udział dostaw bezpośrednio do sklepów oraz pomoże usprawnić trasy transportowe i skrócić czas realizacji zamówień. Zaprojektowane jako obiekt logistyczny nowej generacji, centrum będzie wspierać dążenie firmy do standaryzacji procesów dzięki najnowszemu systemowi zarządzania magazynem Blue Yonder, zapewniając solidną podstawę dla przyszłego rozwoju. Zgodnie z długoterminowym strategicznym planem transformacji łańcucha dostaw, obiekt ten będzie obsługiwany przez samą firmę Pepco, aby umożliwić realizację projektu magazynu przyszłości „blueprint 2.0”, we współpracy z firmą DHL Supply Chain, obsługującą pozostałą część sieci centrów dystrybucyjnych Pepco.

Projekt przebiega zgodnie z planem i obejmuje wszystkie kluczowe obszary – od budowy i wyposażenia, poprzez systemy informatyczne, po rekrutację i przygotowania operacyjne. Pepco przejmie obiekt na początku lipca, aby rozpocząć prace wykończeniowe i kontynuować wdrażanie kluczowych pracowników wraz ze specjalistami ds. systemów, kontroli zapasów i planowania. Przyjęcia towaru rozpoczną się w sierpniu, a pierwsze dostawy do sklepów we wrześniu.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do zespołu liczącego ponad 250 dodatkowych osób, w tym kilkudziesięciu specjalistów z takich dziedzin jak operacje, logistyka, kadry, BHP i IT, a także pracowników magazynowych. Operacje związane z przyjmowaniem towarów ruszą w sierpniu, a pierwsze dostawy do sklepów rozpoczną się we wrześniu.

Autor: Pepco/ Materiały prasowe

Nowe centrum dystrybucyjne pod Gdańskiem wzmocni możliwości logistyczne Pepco w strategicznie ważnej części Europy i wesprze kolejny etap naszego rozwoju. Inwestycja ta zwiększy zdolność do efektywnej obsługi sklepów, poprawi niezawodność i elastyczność naszej sieci oraz da nam solidną platformę do dalszego rozwoju. Samo Trójmiasto oferuje połączenia, których potrzebujemy, aby optymalizować przepływy przychodzące i wspierać bardziej efektywny łańcuch dostaw w regionie - powiedział Javier Rubio Fueyo, Pepco Global Sourcing and Supply Chain Director.

Sprawnie funkcjonująca logistyka stała się jednym z kluczowych czynników decydujących o tempie rozwoju sieci detalicznych. Niezbędna jest infrastruktura, która nie tylko odpowiada na aktualną skalę działalności, ale również zapewnia przestrzeń do dalszego wzrostu i adaptacji do zmieniających się potrzeb rynku. Realizowany przez nas obiekt dla Pepco w Barniewicach został zaprojektowany właśnie z taką perspektywą – jako nowoczesne centrum dystrybucyjne wspierające efektywność operacyjną, zrównoważony rozwój oraz długoterminową strategię biznesową najemcy. Cieszymy się, że możemy być częścią kolejnego etapu rozwoju Pepco i wspólnie realizować projekt o tak dużym znaczeniu dla europejskiej sieci logistycznej firmy - skomentowała Marzena Taube, Leasing & Development Director, North-West Region w 7R.

Nowy obiekt znajduje się w Barniewicach, 2,5 km od drogi ekspresowej S6 i 18 km od terminalu kontenerowego w Gdańsku, w bliskiej odległości od portów w Gdańsku i Gdyni. Magazyn powstał we współpracy z wiodącym polskim deweloperem powierzchni magazynowych, firmą 7R. Po pełnym ukończeniu i uruchomieniu obiekt będzie oferował ponad 51 000 m² powierzchni, uzupełnionej o zaplecze biurowe i socjalne. Zastosowano w nim rozwiązania wspierające cele zrównoważonego rozwoju, w tym panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED z systemem sterowania DALI oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt został zaprojektowany z myślą o uzyskaniu certyfikatu BREEAM Excellent.