Nowy debiut w królestwie Burger King®. Poznaj submarkę premium The Royals

Burgerowa arystokracja według Burger King®

The Royals pokazuje bardziej premium oblicze Burger King® – z wyrazistymi smakami, starannie dobranymi składnikami i kompozycjami, które wykraczają poza klasyczne burgerowe połączenia. W menu submarki znalazły się zarówno podkręcone wersje dobrze znanych propozycji, jak i zupełnie nowe receptury.Wśród burgerów The Royals znalazły się:

Cheester - burger dla prawdziwych smakoszy z wołowiną Gourmet, panierowanym serem Gouda, chrupiącym boczkiem, piklami, rukolą oraz wyjątkowym sosem miodowo-musztardowym,

Truffle King - połączenie wołowiny Gourmet, chrupiącego boczku, krążków cebulowych, jalapeño i wyrazistego sosu truflowego,

Hot Lord - propozycja dla fanów ostrzejszych smaków z serem, boczkiem, jalapeño i pikantnym sosem chili cheese,

Your Majesty - królewskie połączenie wołowiny Gourmet, chrupiącego hash browna, pikli i sosów serowego oraz BBQ,

Lord Pepper Double - podwójna porcja wołowiny Gourmet z serem, boczkiem, prażoną cebulką i sosem pieprzowo-jogurtowym,

Egglord - burger z chrupiącym kurczakiem premium, sadzonym jajkiem, serem, boczkiem i świeżymi dodatkami,

Golden Prince - kurczak premium z serem Gouda, boczkiem, jalapeño i wyrazistym sosem chrzanowym,

Lady Caramel - delikatniejsza propozycja z kurczakiem premium, karmelizowaną i prażoną cebulką oraz sosem serowym.

Autor: Burger King/ Materiały prasowe

Królewska rewolucja w delivery

The Royals odpowiada na rosnącą popularność zamówień delivery i udowadnia, że szlachetne połączenia smakowe mogą pojawić się wszędzie tam, gdzie są ich fani.

The Royals powstało jako odpowiedź na zmieniające się zwyczaje naszych gości, którzy coraz częściej wybierają zamówienia z dostawą. Chcieliśmy stworzyć coś, co wyróżni się nie tylko smakiem, ale też samą formą - większy burger, premium mięso, specjalnie dobrana bułka i oferta, której nie znajdziemy w standardowym menu Burger King®. Dzięki temu zwykłe zamówienie może stać się okazją, żeby pozwolić sobie na coś więcej. Nasza nowa submarka łączy wygodę dostawy z nowym charakterem Burger King® – mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.

The Royals debiutują w wybranych restauracjach Burger King® realizujących zamówienia z dostawą. Oferta premium burgerów będzie sukcesywnie rozszerzać swoją dostępność, aby do końca roku trafić do restauracji w całej Polsce.

Autor: Burger King/ Materiały prasowe

Burger King® na polskim rynku działa nieprzerwanie od 2007 roku, gdzie sukcesywnie się rozwija. W 2022 roku master franczyzobiorcą Burger King® została firma Rex Concepts, która odpowiada za markę nie tylko w Polsce, ale także w Czechach oraz Rumunii. Rex Concepts koncentruje się na inwestycjach w nowoczesne technologie, rozbudowie sieci lokali oraz podnoszeniu standardów obsługi, co pozwala marce Burger King® odpowiadać na zmieniające się potrzeby klientów i umacniać swoją pozycję na lokalnym rynku.