Młodzi zabierają głos na temat rynku pracy. „Jesteśmy różni, dlatego nie da się nas zmierzyć jedną miarą.”

Rynek pracy dla młodych

Stopa bezrobocia w Polsce wśród osób do 25 r.ż. wynosi aż 12,7 proc., podczas gdy ogółem to 3,2 proc. (Eurostat, grudzień 2025). To wyraźnie wskazuje, że młode osoby doświadczają trudności z wejściem na rynek pracy oraz budowaniem swojej kariery. Kiedy już znajdą zatrudnienie, pierwsze kroki na rynku pracy bywają niepewne. Pokolenie Z szuka swojej drogi i nie przywiązuje się trwale do raz obranej ścieżki zawodowej. Według Global Talent Barometer aż 57% respondentów w grupie wiekowej 18-24 lata, deklaruje poszukiwanie nowego zatrudnienia.

Co zrobić, aby ich zatrzymać?

Dostrzeżenie jak różni są przedstawiciele młodego pokolenia, może pomóc odkryć ich potencjał. Takie podejście przyjęła firma ERBACHER the food family w ramach kampanii „Untwist Your Skills”, której celem jest pokazanie, że zetki są po prostu różne. W koncepcji „untwist” chodzi właśnie o zauważenie tej różnorodności. Firma oddaje głos młodym, którzy mówią o swojej otwartości, elastyczności i wychillowaniu. Kampanii towarzyszy hasło przewodnie „Jesteśmy różni”.

Na wczesnym etapie kariery kluczowe są poczucie sensu, autentyczne relacje i możliwość bycia sobą. To one często motywują bardziej niż benefity. Badania Gallupa pokazują, że relacja z przełożonym i zespołem silnie wpływa na satysfakcję oraz decyzję o pozostaniu. W naszym programie stażowym liderzy wspierają rozwój i pozytywne pierwsze doświadczenia zawodowe – komentuje Ewelina Majorek, Head of Talent Acquisition & Employer Branding w ERBACHER the food family.

Rekrutacja do programu rozpoczęła się od 16.03. Stażyści są poszukiwani do działów: Zapewnienia Jakości, Finansów i Księgowości, Wsparcia Sprzedaży, Marketingu, Sprzedaży i Rynków, Digitalizacji oraz Łańcucha Dostaw. Staże potrwają trzy miesiące, od 1 lipca do 30 września.

Za koncepcję kreatywną oraz kreację odpowiada agencja marketingowa Lucky You. Kampania rozpoczęła się 16.03 na terenie wielkopolski, z wykorzystaniem takich kanałów komunikacji jak outdoor, meta, google adds, digital oraz PR.