Międzynarodowy Dzień Frytek: sprawdź, czego nie wiesz o frytkach McDonald’s

Niewiele osób wie, że historia każdej frytki serwowanej w restauracjach McDonald's w Polsce zaczyna się na polskim polu. Ziemniaki, z których powstają frytki, pochodzą z rodzimych upraw, głównie w województwach wielkopolskim, pomorskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. Trafiają one do fabryki Farm Frites Poland w Lęborku. To firma, z którą McDonald’s współpracuje od ponad 30 lat.

Nie każdy ziemniak może zostać frytką

Choć na pierwszy rzut oka ziemniak to po prostu ziemniak, eksperci wiedzą, że sekret tkwi w szczegółach. Długie, złociste frytki powstają tylko z odpowiednio dobranych odmian. Kluczowe znaczenie mają m.in. kształt i wielkość bulw, zawartość skrobi oraz struktura miąższu, dlatego do produkcji frytek McDonald’s wykorzystuje się wyłącznie starannie wyselekcjonowane odmiany ziemniaków: Ludmilla, Innovator i Zorba.

Jakość pod kontrolą

Dbałość o jakość zaczyna się jeszcze zanim ziemniaki opuszczą pole. Fabryka w Lęborku współpracuje z blisko 200. gospodarstwami certyfikowanymi pod kątem zrównoważonej produkcji. Jednym z najważniejszych elementów systemu jakości jest pełna identyfikowalność produktu. Oznacza to, że każda frytka wyprodukowana dla McDonald's może zostać przypisana do konkretnego pola, na którym wyrósł ziemniak wykorzystany do jej przygotowania. Frytki poddawane są także kontroli 44 parametrów – od wielkości i koloru, po smak, zapach oraz chrupkość po przygotowaniu.

Autor: McDonald’s / Materiały prasowe

Od ziemniaka do gotowej frytki mija zaledwie około godziny

Proces produkcji frytek obejmuje etapy: mycie, obieranie parowe, cięcie wodne, sortowanie optyczne, blanszowanie, suszenie, podsmażanie, zamrażanie i pakowanie. Cały proces trwa około 60 minut i odbywa się zgodnie z rygorystycznymi standardami jakości oraz bezpieczeństwa żywności.

Mała frytka, wielka historia

Produkcja w Lęborku ma znaczenie nie tylko lokalne. Powstające tam frytki trafiają do wszystkich restauracji McDonald's w Polsce, a także do 9 innych krajów europejskich. To sprawia, że Lębork bywa nazywany polską stolicą frytek. Za charakterystycznym smakiem frytek McDonald’s kryje się dbałość o każdy etap ich powstawania – od wyboru odpowiednich odmian ziemniaków po ścisłą kontrolę jakości. Dzięki temu od lat pozostają one jednym z najbardziej rozpoznawalnych produktów marki, oferując ten sam smak i jakość za każdym razem, niezależnie od miejsca, w którym trafiają na gości.