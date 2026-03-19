Lidl i UEFA rozpoczynają wyjątkowe partnerstwo strategiczne

Firmy z Grupy Schwarz zwiększają swoje zaangażowanie w europejską piłkę nożną, rozpoczynając długoterminowe partnerstwo strategiczne z Unią Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) – pierwsze w historii UEFA. W ramach tego wyjątkowego partnerstwa strategicznego Lidl rozszerzy również swoją współpracę z UEFA. Obie strony łączą siły, aby przenieść wiedzę o świadomym odżywianiu i aktywnym stylu życia z europejskiej profesjonalnej piłki nożnej do sportu na poziomie lokalnym. Współpraca wykracza daleko poza tradycyjny sponsoring, a także tworzy wartość dla społeczeństwa poprzez programy edukacyjne UEFA.

Koncentracja na sporcie amatorskim i programach edukacyjnych

Centralnym elementem partnerstwa jest zaangażowanie w amatorską piłkę nożną. Opierając się na dotychczasowej obecności na dużych turniejach, Lidl wnosi wiedzę w zakresie zdrowego i świadomego odżywiania do programów edukacyjnych oraz oddolnych UEFA, aby pozytywnie wpływać na europejski sport amatorski. Jako partner UEFA Football in Schools, Lidl przyczynia się do integracji świadomego odżywiania, sportu i aktywności fizycznej w codziennym życiu dzieci w szkołach w całej Europie. W tym celu UEFA i Lidl wspólnie opracowują ogólnoeuropejską platformę cyfrową, która wspiera krajowe związki piłki nożnej w oferowaniu wysokiej jakości zajęć zarówno w szkołach, jak również w lokalnych klubach. Na platformie znajdą się praktyczne wskazówki, łączące piłkę nożną, edukację i zdrowe odżywianie. Dostępne będą między innymi kursy online dla nauczycieli oraz trenerów, które pomogą im promować aktywny tryb życia poprzez piłkę nożną i treści dostosowane do wieku uczniów. Lidl i UEFA zamierzają również wykorzystać sukces zorganizowanego w 2025 r. Lidl Youth Camp, aby inspirować oraz wspierać młode talenty piłkarskie. Lidl przyjmie również rolę oficjalnego Take Care Nutrition Partner UEFA (partnera żywieniowego).

Lidl działa tam, gdzie rozpoczynają się wielkie piłkarskie kariery

Pasja do sportu i aktywności fizycznej, która często trwa całe życie, zwykle zaczyna się w lokalnym klubie sportowym – to tam kładzie się podwaliny pod świadome i aktywne życie. Jako partner UEFA Grassroots Awards (nagród za rozwój piłki amatorskiej), Lidl wzmacnia sport na poziomie lokalnym. Nagrody są przyznawane co roku wyróżniającym się projektom, inicjatywom lub klubom piłkarskim. Podczas wrześniowego UEFA Grassroots Week (tygodnia amatorskiej piłki nożnej), Lidl jako Presenting Partner (partner prezentujący) i UEFA wspólnie świętują oddolne inicjatywy piłkarskie w całej Europie.

Poprzez nasze pierwsze strategiczne partnerstwo z UEFA budujemy trwałą wartość dla społeczeństwa. Oferujemy naszą wiedzę w zakresie świadomego odżywiania dokładnie tym osobom, dla których ma to znaczenie: trenerom, rodzicom i dzieciom uprawiającym sport na poziomie podstawowym. W końcu o zmianach społecznych decyduje się nie tylko na stadionie, ale przede wszystkim na boisku szkolnym oraz w lokalnych klubach – mówi Jens Thiemer, Chief Customer Officer w Lidl International.

Silne partnerstwo Lidl i UEFA

Lidl jest partnerem UEFA od 2024 r., a w przyszłości będzie zarówno oficjalnym globalnym partnerem UEFA Women's National Team Football (Reprezentacji Kobiet w Piłce Nożnej UEFA), jak również oficjalnym globalnym partnerem UEFA Men's National Team Football (Reprezentacji Mężczyzn w Piłce Nożnej UEFA). Do 2030 r. Lidl będzie zatem wspierał liczne prestiżowe rozgrywki w europejskiej piłce nożnej kobiet i mężczyzn, w tym UEFA EURO 2028 w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także UEFA Women's EURO 2029 (UEFA EURO Kobiet 2029) w Niemczech.

Partnerstwo obejmuje Women’s European Qualifiers 2026 and 2028 (Europejskie Kwalifikacje Kobiet 2026 i 2028), UEFA Women’s Nations League 2027 and 2029 (Ligę Narodów UEFA Kobiet 2027 i 2029) oraz UEFA Women’s EURO 2029 (UEFA EURO Kobiet 2029). W rozgrywkach mężczyzn Lidl będzie wspierał UEFA European Football Championship 2028 (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2028), UEFA Nations League 2027 and 2029 (Ligę Narodów UEFA 2027 i 2029), European Qualifiers 2027 and 2029 (Europejskie Kwalifikacje 2027 i 2029), UEFA Under-21 European Football Championship 2027 and 2029 (Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Under-21 2027 i 2029), a także UEFA European Futsal Championship 2026 and 2030 (Mistrzostwa Europy w Futsalu UEFA 2026 i 2030).

Fundament wspólnych wartości

Lidl i UEFA podzielają takie wartości, jak uczciwość oraz równe szanse. Kształtują one nasze codzienne działania i znajdują odzwierciedlenie w rywalizacji sportowej – zarówno w sporcie elitarnym, jak i masowym.

Cieszymy się, że możemy powitać Schwarz Group jako naszego pierwszego strategicznego partnera korporacyjnego. Wspólnie łączymy nasze wysiłki, aby kształtować przyszłość europejskiej piłki nożnej w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i konkurencyjny. Wspólnie z Lidlem wykorzystamy siłę piłki nożnej, aby przenieść pasję do aktywności fizycznej oraz świadomego odżywiania poza sport zawodowy – do piłki nożnej na poziomie lokalnym – mówi Guy-Laurent Epstein, Marketing Director w UEFA.

Zrównoważony rozwój i efektywne gospodarowanie zasobami

Oprócz Lidla, PreZero jest również częścią strategicznego partnerstwa między firmami z Grupy Schwarz i UEFA. PreZero wnosi do współpracy wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście dużych wydarzeń sportowych.

Strategiczne partnerstwo z firmami z Grupy Schwarz pozwala realizować wspólne cele społeczne, a także razem tworzyć programy, których pozytywne efekty sięgają znacznie dalej niż profesjonalna piłka nożna.