La dolce vita na czterech łapach – wakacje marzeń z pupilem nad Jeziorem Garda

Dynamiczny rozwój turystyki pet friendly

Otoczenie przyrody, przestrzeń, swoboda i spokojny rytm dnia sprawiają, że wypoczynek na świeżym powietrzu od lat jest jednym z najlepszych wyborów dla rodzin wyjeżdżających w powiększonym składzie. Dziś ten sposób spędzania wakacji wchodzi jednak na zupełnie nowy poziom.

To odpowiedź na dynamicznie rosnącą popularność turystyki pet friendly, która jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się trendów w światowej branży podróżniczej. Z raportu Amadeus wynika, że aż 27% właścicieli zwierząt, którzy zabrali pupila na główne wakacje w 2025 roku, zrobiło to po raz pierwszy, co pokazuje skalę napływu nowych „psich turystów”. Jednocześnie już około 56% ludzi na świecie posiada zwierzę domowe, a coraz więcej osób traktuje swoich pupili jak pełnoprawnych członków rodziny, co bezpośrednio wpływa na decyzje dotyczące wyjazdów. Ponad połowa opiekunów zabiera zwierzęta na wakacje, a udział takich wycieczek wzrósł o blisko 19% w ciągu ostatniej dekady.

Sieć Lago di Garda Camping już wcześniej dostrzegła tę tendencję i stworzyła model wypoczynku, który łączy wysoki standard usług z realnymi udogodnieniami dla zwierząt. Dzięki temu powstała przestrzeń, w której wygoda gości, bliskość natury i potrzeby ich podopiecznych wzajemnie się uzupełniają.

Nowy standard gościnności dla podróżujących z psami

W campingach należących do sieci psy nie są jedynie tolerowane – są pełnoprawnymi gośćmi. Obiekty oferują specjalnie przygotowane parcele, przyjazne zwierzętom mobile home’y oraz zakwaterowanie z ogrodzonymi ogródkami, które zapewniają bezpieczeństwo i swobodę podczas całego pobytu.

Na odwiedzających i ich czworonogów czekają rozległe zielone przestrzenie, ścieżki spacerowe, wybiegi agility, specjalne strefy zabaw, prysznice oraz wydzielone plaże i miejsca do kąpieli. W wybranych obiektach dostępne są również zestawy powitalne z miskami i przysmakami, a nawet dedykowane menu w restauracjach i barach.

Wśród kampingów, które szczególnie konsekwentnie rozwijają udogodnienia dla opiekunów psów, wyróżniają się Fornella Camping oraz Europa Silvella. Do dyspozycji gości pozostają tam prywatne odcinki plaży przeznaczone wyłącznie dla osób wypoczywających z czworonogami.

Dzisiejszy turysta podróżujący ze zwierzęciem jest znacznie bardziej świadomy i wymagający niż jeszcze kilka lat temu. Samo akceptowanie zwierząt już nie wystarcza – goście oczekują miejsc, które zapewnią komfortowe doświadczenia również ich pupilom. W campingach taki model rozwija się naturalnie, ponieważ przestrzeń, swoboda i kontakt z naturą pozwalają całej rodzinie naprawdę wypocząć razem. Naszą filozofią jest otwarta i autentycznie dostępna gościnność – zarówno dla ludzi, jak i ich czworonożnych przyjaciół – mówi Elena Oppizzi, koordynatorka Lago di Garda Camping.

Jezioro Garda coraz bardziej przyjazne psom

Rosnąca popularność podróży z psami widoczna jest w całym regionie Jeziora Garda, gdzie z roku na rok przybywa miejsc i atrakcji dostosowanych do ich potrzeb.

W Peschiera del Garda działa Braccobaldo Beach – plaża w pełni dog-friendly, oferująca m.in. miski, worki na odpady oraz leżaki dla zwierząt. Z kolei w Manerba del Garda nowa Fido Beach zapewnia specjalnie wyposażone strefy relaksu, zajęcia z trenerami, kursy, a nawet profesjonalne sesje fotograficzne.

Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają malownicze trasy spacerowe, w tym słynny szlak Ponale, a także możliwość wjazdu kolejką linową na Monte Baldo. Nie brakuje również atrakcji kulturalnych dostępnych dla właścicieli psów – w Sirmione zwierzęta są mile widziane na terenie stanowiska archeologicznego Grotte di Catullo, natomiast w Gardone Riviera można spacerować z pupilem po ogrodach Il Vittoriale oraz Heller Botanical Garden.

Region jest także doskonale przygotowany pod względem infrastruktury i transportu – psy mogą korzystać z autobusów oraz promów turystycznych, co pozwala wygodnie odkrywać kolejne miejscowości wokół jeziora.

Dog Days 2026 – pierwszy festiwal wakacji z psami

Potwierdzeniem rosnącego znaczenia turystyki pet friendly będzie pierwsza edycja wydarzenia „Dog Days”, organizowanego w 2026 roku przez sieć Lago di Garda Camping. Festiwal odbędzie się w wybranych campingach należących do sieci i będzie w całości poświęcony wszystkim, którzy na urlop nie ruszają się bez swoich mniejszych przyjaciół.

W programie znajdą się m.in. gry i zabawy, treningi agility, zajęcia w wodzie, aktywności na świeżym powietrzu oraz wydarzenia integracyjne, których celem będzie wzmocnienie więzi między opiekunami a ich czworonożnymi towarzyszami.

Wydarzenia "Dog Days" odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

13-14 czerwca oraz 24-25 października na kempingu La Rocca

18 czerwca na kempingu San Francesco

19 czerwca na kempingach Bergamini oraz Europa Silvella

20 czerwca na terenie Villenpark Sanghen

O Lago di Garda Camping

W dynamicznie zmieniającym się krajobrazie turystycznym, Lago di Garda Camping zrzesza sieć 20 kempingów - obejmujących również stale rozwijającą się ofertę wysokiej jakości glampingu – które stanowią idealną bazę wypadową do odkrywania regionu. Obiekty te są czymś więcej niż tylko miejscami noclegowymi: pełnią rolę swoistych bram do różnorodnych doświadczeń, jakie oferuje Jezioro Garda – od aktywności na świeżym powietrzu i sportów wodnych, po kuchnię i wino, kulturę oraz odkrywanie lokalnych miasteczek i wiosek.

Na terenie ośrodków goście mogą korzystać z bogatej infrastruktury zaprojektowanej z myślą o każdej potrzebie: kompleksów basenowych, stref wellness, restauracji, a także profesjonalnych animacji i przestrzeni przyjaznych rodzinom. Wybór wypoczynku w tak różnorodnym regionie pozwala na wakacje głęboko osadzone w lokalnym kontekście, gdzie komfort, bliskość przyrody i włoski styl życia łączą się w jedno autentyczne doświadczenie.