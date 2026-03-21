Historia spotyka się z aromatem kawy. Green Caffè Nero w legendarnym Domu Towarowym Braci Jabłkowskich

Połączenie tradycji z nowoczesnością w wykonaniu Green Caffè Nero

Wybór Domu Towarowego Braci Jabłkowskich na nową lokalizację kawiarni nie jest przypadkowy. Green Caffè Nero od lat szuka miejsc z historią i charakterem, a budynek przy Brackiej 25 należy do najbardziej rozpoznawalnych przykładów warszawskiej architektury modernistycznej. Po latach znów powoli odzyskuje swój dawny rytm – przestrzeni handlu, spotkań i miejskiego życia.

Nowa kawiarnia wpisuje się w proces przywracania temu miejscu jego naturalnej energii. Green Caffè Nero już wcześniej otwierało swoje lokale w przestrzeniach o wyjątkowej przeszłości – od Kamienicy Mikulskiego przy Nowym Świecie, przez kawiarnię w Pałacu Kultury i Nauki, wnętrza dawnej fabryki w Centrum Praskim Koneser, aż po krakowski Pałac Prasy. Każda z tych lokalizacji pokazuje, że dobra kawa często najlepiej smakuje tam, gdzie architektura ma własną opowieść.

Podobnie jest przy Brackiej 25. Projekt wnętrza kawiarni powstał w dialogu z architekturą domu towarowego – wiele elementów aranżacji subtelnie odwołuje się do jego detali i proporcji. Witraże wieńczące bar nawiązują do historycznych witraży z holu budynku, a łukowe zwieńczenia zabudowy powtarzają charakterystyczny rytm okien pierwszego piętra. Podziały w drewnianych płycinach baru odwołują się do podziałów okiennych elewacji, natomiast geometryczny wzór posadzki z lastryko, marmuru i mosiądzu inspirowany jest ośmiokątnymi słupami konstrukcyjnymi – jednym z najbardziej charakterystycznych elementów budynku.

Inspiracji można tu odnaleźć więcej. Dekoracyjna krata przy podeście powstała na wzór metalowych barierek przy wejściu do domu towarowego, a kinkiety pojawiające się w przestrzeni kawiarni nawiązują do historycznych, ale wciąż obecnych lamp z elewacji budynku. W aranżacji pojawia się również motyw wazonów – subtelne odniesienie do dekoracyjnych elementów elewacji, które nie zachowały się do dziś.

Całość dopełniają meble inspirowane estetyką dwudziestolecia międzywojennego: fotele i krzesła o lekkich, eleganckich formach oraz stoliki z kamiennymi blatami i metalową obramówką. Towarzyszą im kute elementy w postaci dekoracyjnych płotków przy podeście, które podkreślają rzemieślniczy charakter wnętrza. Dzięki temu powstała przestrzeń, w której historia miejsca nie jest tylko tłem, ale staje się integralną częścią codziennego doświadczenia kawiarni.

Wiosna z Green Caffè Nero

W tak wyjątkowym otoczeniu można spróbować nowego, wiosennego menu Green Caffè Nero. Wśród napojów królują: Matcha Sakura o smaku kwiatu wiśni, Herbata Fiji z hibiskusem i różą, Crema Latte Słony Karmel. W menu wytrawnym gwiazdą sezonu jest bagietka z wędzonym łososiem i sosem musztardowym. Oprócz niej na gości czekają bagietka firmowa Zielona Bogini z jajkiem sadzonym, bułka proteinowa z pastą z tuńczyka, spianata Zielonej Bogini i tortilla z serem camembert.

Na liście deserów znalazły się pozycje, które z pewnością również skradną serca - tarta cytrynowa z opalaną włoską bezą, karpatka z wiśnią, beza z marakują, sernik baskijski z czekoladowym ganaszem oraz cynamonka z piwonią.

Green Caffè Nero - więcej niż kawiarnia

Green Caffè Nero od lat buduje kulturę picia kawy w Polsce, stawiając na najwyższą jakość ziaren, świeże jedzenie przygotowywane we własnej manufakturze oraz unikalny design każdego lokalu. Kawiarnie są projektowane jako miejsce „pomiędzy” domem a pracą. Czyli przestrzenie pełne książek i wygodnych foteli, sprzyjające zarówno rozmowom, jak i chwili relaksu. Są one współtworzone przez rzemieślników, bohaterów kampanii „Cała nadzieja w ludziach”, którzy wkładają serca w zrobienie każdej filiżanki, balustrady czy dekoracji artystycznej.